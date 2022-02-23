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網友讚IKEA禦寒神物「變大變小變漂亮」 她也想穿來掃街拜票

聯合新聞網 / 綜合報導
IKEA臉書專頁日前貼出禦寒懶人穿搭照，被網友大讚超實用。（翻攝自IKEA官網，合成圖）
IKEA臉書專頁日前貼出禦寒懶人穿搭照，被網友大讚超實用。（翻攝自IKEA官網，合成圖）

天天下雨又溼又冷，找不到適當的衣服穿該怎麼辦？IKEA日前Po出禦寒懶人穿搭照，沒想到竟然是枕頭可以延伸變成棉被的新奇產品，吸引超過2.3萬人按讚，讓不少網友誇獎超實用，連民進黨北市議員擬參選人林延鳳也朝聖想要穿來掃街拜票。

從1月1號到2月21日，台北這52天裡只有6天沒下雨，刷新1999年以來的紀錄，面對這種寒冷「爛天氣」，IKEA在臉書專頁表示「真的太冷了」，順勢介紹自家禦寒商品，並提到「OOTD 本日穿搭（OOTD指Outfit of the Day，指當日穿搭）」，看起來像是一大條棉被披在身上，可以透過後面的鈕釦固定住，不會掉落到地上，另外神奇的地方是竟能將這條棉被縮小成方型枕頭大小，加上穿上時的外型時尚，一貼出立刻引來網友朝聖按讚。

IKEA臉書專頁日前貼出禦寒懶人穿搭照，被網友大讚很時尚。（翻攝自IKEA臉書專頁）
IKEA臉書專頁日前貼出禦寒懶人穿搭照，被網友大讚很時尚。（翻攝自IKEA臉書專頁）

不少網友誇獎相當實用，「管他體感幾度都給你暖暖的溫度」、「走路到一半突然想睡覺，很適合用」、「抱歉了錢錢，但我真的需要這個暖東西。」、「好適合露營喔」、「林口人需要」、「適合大夜班保全」、「行動版棉被上班真的是很需要一件」，加上該款商品前方有口袋，可放置零食或電視搖控器等小物，更適合「懶人們」使用，還吸引其他店家開玩笑表示「好想穿出門，考慮在我們家上架嗎？」

IKEA該款禦寒神物除了可以當棉被外，還能縮小變回枕頭。（翻攝自IKEA官網）
IKEA該款禦寒神物除了可以當棉被外，還能縮小變回枕頭。（翻攝自IKEA官網）

該篇也吸引不少立委或議員留言，立法委員莊競程搞笑用相同方式貼出穿搭照表示：「這麼多人想搶購，你們也太誇張了吧！」民進黨北市議員擬參選人林延鳳則說「每天站在路口打招呼，非常需要一件。」不過據IKEA官網的商品說明，表示「建議勿長時間在戶外使用」，看來想要穿它掃街拜票可能還要拿捏一下時間了。

不用怕這款禦寒神物會掉到地上，後頭有釦環可扣上，非常方便。（翻攝自IKEA官網）
不用怕這款禦寒神物會掉到地上，後頭有釦環可扣上，非常方便。（翻攝自IKEA官網）

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