快訊

「不會去選高雄市長」 高金素梅：會信守對族人同胞的承諾

力積電股價跌完了沒？法人這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女抱怨30歲年紀到出現「3大症頭」 網笑：早就全中

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。 圖／ingimage
示意圖。 圖／ingimage

Dcard》上有網友以「30歲後會出現的問題…」為題，描述自己的年紀在過了30歲後，突然發現自己的身體有了許多以前不會出現的問題，並表示自己「完全沒有料到會有這一天」，引發許多網友表示「很有共鳴」、但也有網友笑稱其實不用30歲，25歲就「根本全中」了。

原文網友細數自己遇到的狀況，他說自己28歲的時候，跟朋友去夜唱，還得意洋洋地覺得自己身體很ok，即便不睡隔天還是照樣能去上班，但剛過30歲生日不到半年，身體整個不一樣了。前陣子過年熬夜通宵，打個牌要花三四天補眠補回來。上班也是一天要喝3瓶罐裝無糖咖啡，卻只能維持不睡，而無法恢復年輕時炯炯有神的狀態。

其次，這幾天寒流來襲，水分流失的感受也很明顯。無論是皮膚或是喝水也比年輕的時候來得頻繁，一天沒喝水就覺得喉嚨乾得要死。最後是照鏡子時，看到臉上的小細紋逐漸變多。該網友表示「我還自以為算是從學生時期就有注重保養了，結果還是抵抗不了30的大關」、「想問是不是只有我問題那麼多，真的完全沒料到自己身體會有逐漸變差的一天」。

許多網友表示有同感，「30以前，從來沒想到30以後要控制體重...」、「30歲後，你會有一點感覺，40歲後，你身體退化的感覺會更明顯 」、「長痘痘好很慢 ，喝醉也要休息好幾天 」，也有人認為應該更早「24就有明顯差異」、「過25就感到體力雪崩式下降 」、甚至「18生日過完就有這種感覺 」，但也有網友認為和年齡無關「沒有，純粹你好吃懶做不運動」、「那是因為在那之前沒有善待自己身體」、「不管幾歲，只要上班的時候就會有這症狀」、「我從6歲到36歲只要上班、上課都是體力不濟。可是只要下課或下班精神就來了。」

Dcard 熬夜 寒流

延伸閱讀

2022.2.22「最多2的一天」是大凶之日？ 命理專家解析：不盡然

檳榔西施都不見了？ 網揭內幕：做這個一晚賺以前一個月

到底多懶？她曝停車場這幕惹眾怒 網痛批：很白目

司機送回遺失物他包一千元表謝意 被嫌「太少」開價六千

相關新聞

主播怨「俄」羅斯發音被糾正 網曝：原譯名根本沒它還超美

台灣新聞主播、中英雙語節目主持人路怡珍，昨(21)日於臉書PO文表示，因最近很常分享烏俄消息，有名以簡體字留言的網友，要求全球串連早安新聞、「浩爾譯世界」的「俄」羅斯念四聲，是不是可以改一下，理由是「不念鵝羅斯二聲『太難聽』」。

女抱怨30歲年紀到出現「3大症頭」 網笑：早就全中

《Dcard》上有網友以「30歲後會出現的問題…」為題，描述自己的年紀在過了30歲後，突然發現自己的身體有了許多以前不會出現的問題，並表示自己「完全沒有料到會有這一天」，引發許多網友表示「很有共鳴」、但也有網友笑稱其實不用30歲，25歲就「根本全中」了。

被長輩念也要吃 天冷他曬麻油雞「最愛吃法」引共鳴

寒流來襲冷吱吱，民眾為了驅寒各出奇招，其中以吃飽又能暖身的麻油雞、薑母鴨之類的進補食物最受歡迎，日前有網友分享自己最愛的麻油雞吃法，獲得一致好評，但也有人警告這吃法「會被長輩念」。

到底多懶？她曝停車場這幕惹眾怒 網痛批：很白目

有些人會因為貪圖一時方便，結果造成別人的困擾。有網友就抱怨，在停車遇到一名駕駛，把車停在停車場出口...

司機送回遺失物他包一千元表謝意 被嫌「太少」開價六千

根據法律規定，拾獲失物者可要求部分報酬，卻有人因此十分困擾，一名網友《爆廢公社》上貼文表示，有人將手錶遺落在計程車上，司機將其送回，他因此包了1000元的紅包致謝，但司機卻在之後要求退回紅包，更要求6000的紅包，讓他想問這樣是否合理？

檳榔西施都不見了？ 網揭內幕：做這個一晚賺以前一個月

檳榔西施是台灣特有的職業，穿著清涼性感的年輕女性，在路邊攤或交通要道販售檳榔。有網友觀察到，檳榔西施「現在怎麼都看不到了啊？」貼文釣出內行人解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。