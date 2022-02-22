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主播怨「俄」羅斯發音被糾正 網曝：原譯名根本沒它還超美

聯合新聞網 / 綜合報導
路怡珍主播PO文討論近來備受關注的俄羅斯，該如何正確發音，引來專業網友有進一步解釋。擷自路怡珍臉書
路怡珍主播PO文討論近來備受關注的俄羅斯，該如何正確發音，引來專業網友有進一步解釋。擷自路怡珍臉書

台灣新聞主播、中英雙語節目主持人路怡珍，昨(21)日於臉書PO文表示，因最近很常分享烏俄消息，有名以簡體字留言的網友，要求全球串連早安新聞、「浩爾譯世界」的「俄」羅斯念四聲，是不是可以改一下，理由是「不念鵝羅斯二聲『太難聽』」。

路怡珍原以為是大陸發音用語，但翻了教育部的國語辭典，發現台灣也是念「鵝羅斯」，讓她好奇之下發文求解。也認為這樣發二聲的「俄」羅斯後，感覺有點像不小心打隔，並稱主播播報時，突然口吃反而說對了？

有專業的網友留言解釋，「俄跟白俄，是咱們自己加的！」早期的俄羅斯國名，在翻譯後根本沒有「俄」一字，日本漢字和朝鮮的漢字將俄羅斯稱為「露西亞」；俄羅斯的國名若以俄文稱為「Россия」，在發音上近似漢語「羅斯亞」或「羅西亞」，「一直以來露西亞才是漂亮的音譯」，至清朝初年改為「羅剎」，清乾隆年間才正式統一稱為「俄羅斯」，並簡稱「俄國」，自此沿用至今。

網友並解釋，元朝時的蒙古語由於阿爾泰語系的特點，沒有以子音「R」為首的字，但為便於發音，都會把後面緊跟著的母音移前重複一次「Россия/Rossiya」中正好開頭是齒齦顫音「Р/R」，於是把它唸成Орос/Oros，因此元代所使用的譯名叫「斡羅思」。且常聽到的羅宋湯，原本指的也是俄羅斯的紅菜湯，因而將「羅宋」代指為俄羅斯。

路怡珍的PO文也引來不少網友將現行國語辭典中極具爭議的發音一併討論，認為蛤ㄍㄜˊ蜊ㄌㄧˊ、牛仔ㄗˇ褲都要好好檢討。包括「法國」，路怡珍也認為要發音成「髮國菜」真的是太繞口，網友回覆：「ㄈㄚˇ語就是南無阿彌陀佛嗎？」

有網友建議，「是不是直接念Russia就好，就不用管鵝會不會餓惹」，也有人認為，要求對方為了自己而「改變讀音」、或者直指「應該怎樣才是正確的」，實在是有點無理。有人為主播在意發音一事很感動：「很高興還有主播在意發音！」這年頭的主播為求「接地氣」常常使用俗稱來報新聞，也讓網友想藉此反映一下。

俄羅斯 主播

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