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兒開學討生活費「教科書式」請款文曝光 網友全跪了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名母親抱怨兒子，「長大以後只有需要錢的時候才會想到媽媽」，並曬出對話紀錄，結果兒子的回覆，卻讓網友們笑翻。圖/ingimage
一名母親抱怨兒子，「長大以後只有需要錢的時候才會想到媽媽」，並曬出對話紀錄，結果兒子的回覆，卻讓網友們笑翻。圖/ingimage

一名母親抱怨兒子，「長大以後只有需要錢的時候才會想到媽媽」，並曬出與兒子的對話紀錄，不料兒子的「請款文」曝光，卻讓媽媽與網友們都刮目相看，並紛紛笑說「文筆好，再給200元」。

該名母親在臉書社團爆怨公社」發文感嘆，「小孩長大了剩下要錢的功能了嗎？父母也剩下付錢的功能了嗎？」，並附上與兒子的對話截圖，對話中兒子先是表達自己開學了，接著希望母親能給點生活費，令她無奈表示，「有空也可以多關心我，不是只有要錢才想到我啊」。

想不到過了約一小時後，兒子發揮文筆，寫下「教科書式請款文」，內容如下「母親大人膝下：最近身體可好？依稀記得過去您將兒子拉拔長大，帶著一步步的進入校園，近來即將開學，還請母親大人助一臂之力。近天氣多變，還請母親大人多注意身體。叩請福安。兒XXX叩上。111年2月21日。」，原PO看完後誇讚，「嗯，有讀書有差!」。

這篇「教科書式請款文」曝光後，不少網友們都大讚母子倆的互動十分有趣，紛紛笑說「哈哈我快笑死了，沒想到你兒子這麼有趣」、「詐騙集團要妳匯錢，至少還會跟妳聊幾句」、「這一定Ctrl+C Ctrl+V啦」、「孺子可教也，哈哈，那就多拿個$200給他吧」、「阿哥有心了，做額娘的賞點吧」。

另外，也有網友分享類似經驗，「以前我打給我媽，剛開口只說一句：「媽妳有空嗎？」，我媽立刻回：「妳要多少！」，但我只是想揪妳吃飯啊阿母」、「我兒子有一次錯過校車也是line我說了一堆廢話，皇額娘今日學堂馬車已逃離現場，兒臣有一事相求，請皇額娘允准」、「我兒子跟我拿錢時，連窮困潦倒四個字都用上了勒，江湖救急啦~贊助啦~也都被他用盡了」。

還有熱心網友建議，如果兒子大學了，也可以讓他學習打個工賺個錢。對此，原PO回覆，兒子其實有打工，但賺的薪水都存銀行，只出不進，「我其實都窮養，所以他也是很省」。

一名母親在爆怨公社貼出與兒子的對話紀錄，笑翻網友們。圖/擷取自爆怨公社
一名母親在爆怨公社貼出與兒子的對話紀錄，笑翻網友們。圖/擷取自爆怨公社

爆怨公社

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