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石二鍋店員曝「最常遇到的NG客人行為」嘆：拜託不要為難人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示她是石二鍋店員，並透露「常遇見的NG客人行為」。示意圖／ingimage
一名網友表示她是石二鍋店員，並透露「常遇見的NG客人行為」。示意圖／ingimage

寒流來襲，天冷吃鍋可說是一大享受，然而，一名網友最近分享她身為連鎖火鍋店石二鍋店員的辛酸，引同業回覆「句句講到心坎」。

原PO在Dcard分享許多身為石二鍋店員「常遇見的NG客人行為」，她表示，店員絕不會利用個人關係讓認識的人先入座，一率都採線上抽號碼單或現場候位，不要覺得為何一直還沒被輪到，「你就是比人家晚抽號碼牌啊」。

有許多人也疑問，為什麼店員一直在現場問有沒有一位的客人要先用餐，「這樣位置是不是都被坐走了？」，她表示，假設吧台只剩一個空位，但剛入座客人至少都要吃1個小時，剩的位置不就要空一個小時嗎？所以只有在旁邊客人都還要用餐很久的狀況下，店員才會問是否有一位的客人要用餐。

她也說，不要抽了號碼牌後再說要改共鍋或一人一鍋，因為兩邊號碼是分開叫號，如果她讓客人改了，那後面的客人就會亂掉，號碼機都有清楚說明，所以在抽號碼時要記得考慮清楚。

在外帶部分，她說，公司規定一份外帶最多可給兩個沾醬盒，客人若要再多一點，根據公司規定是一個12元，「不要再為難我們了拜託」，另外也不要帶自己的容器來裝沾醬，「您就花個12塊買沾醬盒嘛～」

網友紛紛留言，「曾經的石二鍋員工懂每一個QA」、「現在不是有app可以線上排隊，覺得很方便」、「真的是句句講到心坎。我們家也是號碼機，每次客人都要衝進來罵，要嘛自己過號要嘛等很久，一副一定是我作怪的樣子。」、「同仁加一，說的太好，最討厭遇到那種奇葩客人，上次還遇過一堆說我們這麼多人擠一張方桌這樣有打折嗎？我也是傻眼」。

火鍋 Dcard

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