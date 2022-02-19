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點壽司氣炸「魚蛋被外送員偷吃」網見真相笑翻：恐怖故事

聯合新聞網 / 綜合報導
男子和同事一起點壽司，沒想到同事一看到壽司就氣炸，認為魚蛋被外送員吃掉了。 圖／爆廢公社
男子和同事一起點壽司，沒想到同事一看到壽司就氣炸，認為魚蛋被外送員吃掉了。 圖／爆廢公社

現在外送相當方便，平台上網羅了各式各樣的餐廳，只要點完下單，就能直接等著外送員上門送餐，不過也因此發生了許多趣事及爭議。近日有一名男子和同事一起點餐，叫了日本料理來吃，沒想到同事一拿餐點出來就大罵「魚蛋被偷吃」，還氣得說要投訴外送員，但見真相後，大家都笑翻了。

一名男子在臉書「爆廢公社」發文，他和同事一起叫外送，點了壽司來吃，送來後他先吃了一個，沒想到這時同事突然暴怒大罵髒話，「我的魚蛋壽司的魚蛋被外送員偷吃了兩片」，他氣炸說，「我現在很生氣，我一定要申訴」，而原po則看了一眼壽司盒子，並沒有額外提醒他。

只見照片中，這盒壽司一共有8貫，扣掉原po吃得1貫後，還有7貫，其中4個為魚蛋軍艦壽司，有2個都只剩下白飯與包著的海苔，因此同事看了相當生氣，認為是外送員偷吃了上面的魚蛋，不過仔細一看，才發現其實兩個魚蛋都好好的在盒子裡，不過黏到了餐盒上方，原po知情故意鬧他，「我沒有阻止他」。

其他網友看見真相笑翻，「蓋子偷吃的都市傳說果然是真的！」、「原來是人肉燒賣恐怖故事的壽司版本」、「你應該叫你同事先去掛眼科」、「幽靈壽司系列」、「無辜的外送員」、「魚蛋表示：快放我下來，快放我下來啊啊~~」。

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