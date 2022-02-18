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外送遭客人催單羞辱 菜鳥熊貓等不到人憤而報警

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員遇到客人瘋狂催單，還恐嚇要給負評。示意圖／聯合報系資料照
一名外送員遇到客人瘋狂催單，還恐嚇要給負評。示意圖／聯合報系資料照

外送平台在疫情之下日漸普及，越來越多民眾會選擇訂外送來填飽肚子，不過外送員的工作不僅止於運送食物，還需接洽店家、顧客，確保民眾線上的訂購順利無阻。但服務業偶爾可能會遇到一些較難服務的客人，一名新手外送員就發文表示，自己遭受顧客惡整，在他接單後百般刁難、威脅，讓他事後憤而報警。

原PO日前接一單外送，顧客在他接單沒過多久便指控他「夾單」，在兩人的對話過程中，顧客持續咄咄逼人地威脅，「冷掉送你負評」、「我十分鐘內要拿到餐」、「等等沒拿到餐截圖申訴你」、「你只會說好的了解，其他不會說嗎」、「你很孬」、「加碼10元就這麼奴」，多次嗆聲，讓原PO氣到在臉書社團「爆料公社公開版」發文控訴。

有人懷疑該顧客也曾經做過外送員，所以才知道這些「行話」。圖擷自臉書
有人懷疑該顧客也曾經做過外送員，所以才知道這些「行話」。圖擷自臉書

該顧客見原PO對他的持續嗆聲毫無反應，只是不斷地回傳罐頭訊息「好的，了解！」讓顧客變本加厲地嗆說「這單你敢送，我就玩你20分鐘」、「缺錢吃飯不用這麼搞吧」。一段時間後原PO將餐點送到指定位置，該顧客卻未現身取餐，原PO百般無奈求助客服，希望可以取消訂單，並暫停排班半小時，讓他去報警。

原PO事後依循外送地址到該名顧客家抱怨，引起該客大呼「你可不可以不要三天二頭就到我家，你這樣是騷擾我你知道嗎？都說好要補償你600就是會給，你這樣我很困擾也很怕。」原PO也擔心該顧客會在他收錢之後，以「超收現金」的名義向公司檢舉。

網友紛紛表示，「擺明刁難外送，嫌會冷這麼趕自己不會去買喔」、「無法等餐就請取消，不然就是送回店家或轉單，不是只有你一個在等餐」、「辛苦了！報警幫自己出口氣是對的」、「我看文字意味，他一直在威脅恐嚇你耶」、「現在服務業是沒人權是不是，一堆垃圾客人以為花錢就是大爺」、「我每次叫外送我都超客氣，因為人家是不管風吹雨打在幫你服務，不懂感激還在刁難啥」、「確實是感覺老鳥在整新人，懂很多外賣員才知道的專業詞句」。

外送員向客服反映，決定放棄這單外送，前往警局報案。圖擷自臉書
外送員向客服反映，決定放棄這單外送，前往警局報案。圖擷自臉書

外送員 爆料公社

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