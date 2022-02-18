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撿到停車單好心幫忙繳費 竟遭眾人嫌雞婆：多繳了一次

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在路上撿到停車繳費通知單，他擔心車主沒辦法繳納，於是好心的拿去幫忙繳錢，沒想到卻被眾人嫌太雞婆。 圖／臉書「台東大小事」
一名網友在路上撿到停車繳費通知單，他擔心車主沒辦法繳納，於是好心的拿去幫忙繳錢，沒想到卻被眾人嫌太雞婆。 圖／臉書「台東大小事」

伸出援手幫助別人是件值得讚揚的事，但幫不認識的人繳停車費是熱心還是雞婆呢？一名網友撿到了一張停車繳費通知單，他好心的幫忙拿去繳納，沒想到這舉動卻讓不少人覺得很雞婆，還有可能幫車主多繳了一次錢。

這名網友在臉書「台東大小事」PO出在路上撿到的停車繳費單照片，停車單上顯示車主停車時間是在2月9日，有3次金額紀錄，總計60元。原PO擔心繳費單掉了車主無法繳款，於是便好心地撿起來要幫忙繳，「朋友，你的停車單掉在南京路聖母健康會館的人行道上，幫你繳了喔！」

大多數人看了都覺得原PO有點雞婆，「車主APP繳完後丟棄」、「其實現在都有APP自動扣款」、「超商就能補印」、「很怕你到時重複幫人繳費」、「其實真的不用這樣，因為大部分的人沒有在用停車單繳錢，很多人是用銀行自動扣繳，或者是到便利商店直接打單一次全繳」、「單子我都直接丟掉，因為LINE就可以繳費」、「人家早就繳完了，你還多繳一次」、「其實這可以不用幫繳，因為有的人會直接到繳費處報車號繳費，還有一種是儲值扣款，這種停車單有時候不是被風吹掉，大多數都是車主隨手丟棄的，不需要幫亂丟東西製造髒亂的人繳費」。

不過也有不少人讚許暖心的行為，「給您一個好人牌」、「好心人會有好報」、「人真好！會有好運的，加油」、「不管是否繳款了，反正您有一顆善良的心」、「是我也會幫繳，有沒有繳過都沒差，就幫助一下囉（誰知道有沒有繳了）」、「這麼善良的人令我感動，美麗的台東人」、「好人一生平安」。

台東

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