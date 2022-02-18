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美女潛水客Amber遭螺旋槳打中胸膛留兩道疤 蘭嶼無照漁船不賠償繼續接客

聯合新聞網 / 綜合報導
Amber照片中可清楚看見受傷留下來的疤。 圖／翻攝自IG amberh.25
Amber照片中可清楚看見受傷留下來的疤。 圖／翻攝自IG amberh.25

不少人愛好潛水，一探海底美麗世界，但一不小心也有可能發生危險。一名美女潛水客Amber在IG貼出潛水時，遭船隻螺旋槳打中後受傷縫針的照片，只見左側乳房下方和左邊身軀有兩道長長的撕裂傷，她痛批店家事後音訊全無、沒有賠償，船長甚至還沒有執照，讓她無奈只好PO文呼籲想潛水的民眾要注意。

Amber回憶起這件恐怖經歷表示，2021年10月15日她搭漁船到蘭嶼的藍洞潛水，一開始想出水面時撞到船底，她游開後再次游出水面的第一個看到的景象竟然是漁船的螺旋槳。原本想慢慢地遠離就好，沒想到船長沒有注意到Amber就發動引擎，螺旋槳的拉力加上海流一直把她拉過去，意外就這樣發生。

Amber說，當時並沒有感到害怕，只想立刻解開裝備上各式的快卸扣，拿裝備去擋，但速度實在太快，不幸地還是打中了她的胸膛。她發現防寒衣碎片在海上漂浮，鮮血也不斷滲出，但她還是保持冷靜，忍住疼痛、壓著傷口趕緊爬上漁船求救。

美女潛水客Amber去年到蘭嶼潛水時，遭漁船螺旋槳打中胸膛。 圖／翻攝自IG amberh.25
美女潛水客Amber去年到蘭嶼潛水時，遭漁船螺旋槳打中胸膛。 圖／翻攝自IG amberh.25

事後她得知出海漁船、船長是沒有執照的，依規定不能出海，「我們這些潛水客不懂，所以當下也不會知道如何保障自己權利」。業者雖然一開始有向她表達關心，但也認為Amber開的賠償金太高賠不起，她反問「能賠多少？」業者卻只回答「不知道」，然後就音訊全無。沒想到事後她竟然在潛水節目看到這家業者仍然配合揪團出海，讓她相當無奈。

Amber表示，事發後開始出現創傷壓力症候群，「半夜做惡夢、睡一半起來大哭、腦中都是螺旋槳畫面」，現在她只能想辦法療癒自己內心的創傷，剩下的就交給律師處理。她也感謝當時蘭嶼所有幫忙的人，「也謝謝我自己，如此勇敢冷靜」。

貼文引起不少關心她的網友留言打氣，「希望妳康復順利，不要有任何的後遺症才好」、「謝謝妳願意將這段經歷分享出來，讓大家在從事這類運動時能夠更留心注意」、「妳好勇敢歐，希望從今以後一切都會否極泰來」、「雖然幫不了妳什麼，但真心說聲加油」、「天啊！看到就覺得好痛！加油，妳還是最美的」。

Amber受傷後送醫急救。 圖／翻攝自IG amberh.25
Amber受傷後送醫急救。 圖／翻攝自IG amberh.25

蘭嶼

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