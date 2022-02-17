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帶一堆金紙被宮廟拒燒並指「沒意義」 他委屈網路討拍
由於環保意識抬頭，政府在尊重宗教信仰及民間風俗的前提下，宣導減少燒香、燒紙錢、燃燒鞭炮已行之有年，不少宮廟也跟進時代趨勢；然而，日前有名網友發文分享，自己將紙錢放上供桌拜拜，遭師父批評「又不能在這裡燒，沒意義！沒意義的東西幹嘛放上去拜！」事後網友回家花四小時燒金時，回想經歷既委屈又生氣，回應「沒意義？！你才沒意義！你⋯⋯都沒意義！」
原PO在「爆料2公社」描述，他與朋友兩人將幾大捆金紙搬到廟門口，先是一名先生說此處不開放燒金紙，也不會幫信眾統一帶往他處處理，事先不知情的他只好退而求其次把金紙放上供桌拜拜，並在一旁填寫疏文上的資料。
此時穿著袈裟的師父出現再次提醒，原PO也客氣表示晚點會帶回家燒，殊不知對方竟說「又不能在這裡燒，沒意義！沒有意義的東西幹嘛放上去拜！」隨即轉身離開。網友回家後，花費四小時才將全數金紙燃燒完畢，但想到白天聽到的話仍氣憤不平，「我都客氣、虛心的接受了！為！什！麼！？為什麼還要說⋯⋯讓我不舒服的話」。
底下網友則多支持宮廟的做法，「宮廟都不喜歡信眾自己帶金紙去燒，因為金爐會耗損，也不知道信眾到底燒的是什麼」、「陋習還燒得這麼爽，神佛看到你這樣才要哭泣」；也有人安慰原PO心誠則靈，燃燒紙錢補運不如靠自己或者多做善事，「換現金捐出去做好事比燒一堆金紙好太多了」、「很多事情還是要靠自己，信仰只是輔助」。
更有精明網友點出潛在的受益者與受害者，「看到別人花幾百，甚至上千元買發財金在拜拜，我心裡都在想是賣發財金的店家發財，不是買去拜拜的發財」、「燒4小時，你鄰居應該比你還想抱怨吧」、「我鄰居每個月都燒好幾次，超困擾的，整個車庫跟門口還有車子上都是灰燼」。
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