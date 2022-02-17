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中後段生讀高職還是高中好？網友經驗分享一條路兩種結果

聯合新聞網 / 綜合報導
高中職論戰直至今日仍存在。圖片來源／ingimage
高中職論戰直至今日仍存在。圖片來源／ingimage

技職教育長久備受輕視，直至近年才有翻轉的跡象，但仍有不少家長無法下定決心讓孩子就讀。有網友在PTT表示，朋友的國三兒子成績處於中後段，預計未來錄取普通的高中及大學，故有意讓兒子念高工電類，再拚科大電類，「至少比爛大學爛科系好吧」；然而，朋友又因對高工的印象而卻步，所以發文詢問大家意見。

原PO指出，朋友的國三兒子有望錄取陽明或永春高中之類的，大學應該也是一般普通的，所以打算乾脆讓兒子走技職體系；但朋友又同時認為「普世價值是要念普通高中才是政治正確」，且擔憂高工小孩無心唸書，質問「去高工會不會歪掉？」

網友指出選系比選校更重要，「高職一技之長這句話，只能讀理工科才有用」、「之後洗到台科照樣進科技業當工程師」。也有人分享周遭人經驗，「我哥台科大畢業七年了還沒找到工作，有做一點體力活會成熟一點」、「我表弟故意去高職稱王，繁星台科，成大電機所」、「同學後段高職、後段私立科大，因為念電子，現在年薪200」。

部分網友則站在高中這派，「高職就是給考不上高中的人讀吧」、「高中讀書的量體是完全屌打高職的，而且高職沒念北台科，科技業也都爛工作」、「很多講一堆高職的例外當通案也是好笑，大多數人都不是那個例外，你某也不例外」、「同儕很重要，這部分職校就沒這麼理想」。

但也有人覺得要看小孩的本質，「會歪的去高中也會歪」、「不想讀書讀啥出來都做服務業，先問問自己小孩未來想幹嘛如何？」、「其實找到興趣最重要，找到了沒有人逼自己去做也比較不會覺得累，也比較開心」。

PTT 科系

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