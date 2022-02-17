「我爸爸是計程車司機」遇疫情不退休原因藏洋蔥

疫情期間，計程車業的薪水大減，有一名網友近日分享，她爸爸從事計程車，遇疫情卻堅持不退休，原因藏洋蔥，網友留言，「工作版有洋蔥QQ」。

原PO在Dcard分享，她爸是計程車司機，她從小到大爸爸很常都不在家，而每到過年過節她跟她弟則在家與媽媽一起度過，她那時候無法理解爸爸為什麼總是在上班，她還曾經哭著跟媽媽說，「爸爸是不是不愛我們，所以整天都不回家」。

她說，長大後才知道，那時候媽媽身體不太好沒工作，全家家計重擔都落在她爸身上，他一天從早上五點跑到凌晨，只要有單不管距離遠近他都跑，也因為她爸對客人都很和善，有很多客人都指定坐她爸的車。

但近年來，開始有其他類似產業崛起又遇到疫情，她爸很常出去跑一整天卻只有賺一兩千，那時候她跟她爸說他不如趁這波疫情，退休在家享福，反正她跟她弟都有在工作，負擔他們兩老也沒什麼問題。

她爸卻笑笑地說，跑了四五十年這麼久了，突然要跟小黃說再見，實在很捨不得，且每次載客人跟他們聊天很有趣，雖然這個產業非常競爭，還有近期有太多有關計程車的負面報導，導致那一陣子計程車生意很慘淡，當時真的想放棄，但後來計程車的形象也漸好轉，她爸生意也開始變好，他覺得這麼辛苦的時期他都撐過來了，現在這個疫情算什麼。

她看到爸爸眼睛發亮侃侃而談的樣子，才理解他真的非常熱愛這份工作。她爸最近快生日了，她說，「要包一包大包的紅包跟寫一張小卡片給他！」

網友紛紛留言，「好暖心」、「工作版有洋蔥QQ」、「好暖，要珍惜家人在一起的日子！長大後工作會離開家」、「希望妳爸爸媽媽身體健康！全家都健康平安！」、「爸爸一定很開心有你這個女兒」、「計程車之前真的負面新聞很多，但近期有慢慢整隊及篩選司機，所以司機素質變得很好」。