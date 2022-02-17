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衰爆收到「泰奶炒泡麵」他寫一長串外送備註 網笑：古人上朝的奏章？
「現在三小都不能吃嗚嗚嗚」，日前一名網友在Facebook社團「外送員的奇聞軼事」貼上一張備註長達200字的單據，上頭悲慟地指出上次泰奶倒翻害炒麵變得又甜又濕，「直接變泰奶炒泡麵」，苦請外送員這次放慢車速，淒哀的語調引起其他網友笑稱：「這是古人上朝時寫的奏章嗎？」
原來是剛起床的客人想吃炒泡麵，所以叫了泰奶與炒泡麵，殊不知上一位外送員疑似車速過快，導致泰奶弄濕炒泡麵，「一杯85塊漏了一半出來，我的心都碎了」，因此希望外送員細心一點，「騎車慢一點沒關係，我家離店家還算近，不用這麼趕，安全第一」。
文章一出，曾深受其害的網友分享自己的經驗，「吐司都泡咖啡了，外送員一直說不好意思，我也只能吞了⋯⋯」、「露易莎的咖啡算是外送界的魔王，超容易漏的」、「這跟我買咖哩飯配鮮奶茶，結果到我手上變廚餘的心情是一樣的」。
也有網友認為不是只有外送員的問題，「店家包裝也要檢討」、「又不是每個外送員都有錢改避震器，叫政府把路鋪好一點啊」、「不明白店家飲料為什麼不用封口機」，「麥當勞、肯德基、漢堡王的飲料呢，速食界外送三大魔王，沒有自己的杯架保證停車擦保溫箱日常」。
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