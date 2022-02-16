烏克蘭女醫愛死鴨血臭豆腐「拚吃遍全台」 因這親切原因搬來美麗寶島

對外國人來說是恐怖食物的「臭豆腐」，對她來說是又香又好吃。一名熱愛台灣的烏克蘭正妹「莎莎」分享來台心路歷程，大讚台灣人相當親切外，還結交了另一半，目標要花一輩子的時間和他吃遍全台灣臭豆腐，要當個真正的「台女」。

「在台灣的這5年很爽。」烏克蘭正妹「莎莎」接受YouTube頻道「不要鬧 Stop Kiddin' Studio」訪問表示，原本在烏克蘭的大學和碩士念心理學系的她，發現在烏克蘭當心理醫生的薪水「還好」，因此轉往軟體公司上班存錢。在大學期間也曾出國打工，她回憶在阿拉斯加打工時，認識到許多台灣人，「他們一直教我台灣髒話」，讓她覺得相當親切，因而萌生了帶存款搬來台灣學中文的念頭。

莎莎第一次來台吃到臭豆腐就超驚豔，並表示喜歡「蒸的臭豆腐」，還要搭配鴨血才美味。（翻攝自YouTube頻道「不要鬧 Stop Kiddin' Studio」）

莎莎第1次來台逛夜市時，聞到超臭的味道，要台灣朋友帶她去品嘗一番，雖然友人勸阻「（外國人）一定會不喜歡」，她仍然堅持要吃，沒想到一吃臭豆腐便愛上，「愈臭愈喜歡」，來台的前半年天天都要吃臭豆腐，還差點吃到破產。她表示，最愛蒸的臭豆腐，而且要配鴨血才夠味。

莎莎隨後表示，後來在台中念書時，認識到同樣也是吃貨的另一半，開心地表示以後約會都可以一起吃1份餐，省錢又浪漫，最後她決定要用一輩子的時間，「跟他一起吃遍全台灣的臭豆腐」，但對未來有沒有想法，她只用很台的話語回應「阿災，也許也可以開一家鴨血臭豆腐店。」

該受訪影片Po出後立刻引起網友熱議，大讚莎莎台語和國語超道地又漂亮、「一位被台灣髒話親切到的烏克蘭醫生」、「歡迎妳成為了台灣媳婦」、「學一種語言，一定要先學髒話」、「您將來可以代言推廣台灣小吃」還有人被她形容的臭豆腐口感燒到，「明天要去吃」。