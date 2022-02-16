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便當盒一打開「滷蛋上印怪數字」 他買刮刮樂一舉中7千
便當盒中有一顆滷蛋當作其中一項配菜，是很稀鬆平常的事，但如今在全台缺蛋潮下，印有詭異數字的滷蛋躺在便當盒裡就顯得更格外突兀了。一名網友在Dcard論壇po文，並貼出「掌握財富密碼的滷蛋」的照片引起大家熱議。
該名女網友表示，爸爸前幾日在公司吃便當，看到一個奇怪的景象，他心想「最近蛋價上漲這麼厲害喔，連滷蛋都要押號碼！」後來看了看發現是盒子印壓上去，也就沒特別在意。
不過後來因為威力彩連槓好幾期，他就想到乾脆去彩券行試手氣，或是買幾張刮刮樂，然後他也把前幾天便當中的滷蛋一事分享給家人知道。家人便開玩笑說「那就買005、006、065這幾個號碼」，結果200元的刮刮樂中了2000元，500元的刮刮樂中了5000元。
Po文的女網友則表示，已經請爸爸明天繼續買滷蛋便當。其他網友看了也紛紛說「沒想到現在不止蛋價貴，蛋本身還帶財」、「太扯了」、「500那張也中太多錢了吧。」
此外，還有人說第一眼看到照片中的滷蛋，以為是美式卡通中的人臉。另外，其實上一期威力彩開獎號碼中「05」、「06」皆沒有落在開獎的獎號內，所以也有網友留言說「槓龜了」，看來用滷蛋上的數字去下注不一定準。
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