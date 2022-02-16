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她吃完披薩舔手指…男友罵「窮酸」 情人節約會全泡湯

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／ingimage
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爆廢公社》一名網友發文訴苦，自己在情人節晚上叫了披薩外送要和男友歡度，但卻因吃完後的習慣小動作，讓兩人大吵架，讓她十分難過，也想詢問網友「這動作真的很窮酸嗎？」

該網友表示，她和男友遠距交往一年半，最近下班後和男友叫了必勝客披薩，要一起慶祝情人節。在吃完炸物後她習慣性地舔了手指，男友第一次看到，就很驚訝的說「有必要這麼窮酸嗎？想吃我再買就好了」，兩人接下來就吵架，導致之後的看電影院行程和她期待很久的其他行程都取消了。她還難過地詢問「應該很多人吃完東西會舔手指吧...。」

許多網友認為「舔手指跟窮有什麼關係」、「吃炸雞就是要把手指舔爆，尤其月底的時候」、「怎麼不回他吃比薩已經夠窮酸了？」 、「我是不會覺得舔乾淨是窮酸，但是不會這樣舔～」、「我也會耶，主要目的是把油油或渣渣去除 」；也有網友歪樓說「可能舔的方式不夠誘人」、「他希望你舔其他地方」、「告訴他，以後你都不會舔了！什麼都不舔了！」

爆廢公社 情人節

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