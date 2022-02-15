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台南人曬童年美食 整盒「淡黃玻璃珠」讓網暴動：天然威而剛

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享一盒外觀晶瑩剔透、貌似玻璃珠的謎樣食物。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」臉書
一名女網友分享一盒外觀晶瑩剔透、貌似玻璃珠的謎樣食物。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」臉書

你看過這道料理嗎？一名女網友春節期間回到老家台南鹽水，意外發現童年常吃的美食，讓她想起已經過世的母親。隨後還把照片貼在「爆廢公社公開版」，問說「不知道有沒有人知道這是什麼」，吸引大批網友討論。

從原PO分享的照片可以看出，紙餐盒裡裝滿晶瑩剔透、貌似玻璃珠的謎樣食物。原PO說「這是我小時候常常吃到的叫做『成仔魚蛋』」、「這是吃一種小時候媽媽都會準備在桌上的魚蛋，也是吃一種懷念過世媽媽的滋味」。大多數網友留言說沒看過，好奇直呼「好想吃看看」、「好像剝完皮的葡萄」、「吃在嘴裡會『波波波』嗎」、「第一次看到欸！台南人我也沒吃過」。

其中就有過來人跳出來分享，「這屬於有季節性的魚，吃起來QQ的」、「這個好吃，小時候都大鍋煮酸菜」、「這種魚煮鹹菜湯不錯吃耶」、「釣魚的人不是很喜歡這種魚，背刺有毒，不會料理的話聽說不是太好吃，沒想到魚蛋是佳餚」、「男人的威而鋼」、「這腥味很重」、「小時候吃過，沾蒜頭醬油，很懷念」、「這個可是秘方，女吃豐胸、男吃壯陽，成仔魚卵最精華的是蛋裡面已經有小小魚還沒孵化，雲嘉沿海以前很常見」。

事實上，照片中一粒粒的圓球體，是從俗稱「成仔魚」的斑海鯰體內取出的魚卵，每年中元節過後到清明節前，是成仔魚最肥美時刻，但由於該魚腥味較重，一般消費者無食用此魚種習慣。嘉義東石盛產這類魚，因油脂特豐，當地不少漁民和饕客都認為具有壯陽效果，甚至將這種魚稱為「最天然的威而剛」。不過，衛福部朴子醫院院長蔡宗龍澄清，這種魚並不具壯陽效果，除非在料理過程加入具壯陽功效的中藥材。

春節 台南 威而鋼 嘉義 東石

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