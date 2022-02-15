快訊

局勢降溫？俄國防部：部分派駐烏克蘭邊界軍隊開始返回駐地

警官人事大風吹？70人調動名單曝光 18日交接到任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

施工貼保護板 他這樣做被老闆說「當作要走星光大道？」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享自己貼保護板成這樣，被老闆說「在走星光大道？」圖擷自Facebook
網友分享自己貼保護板成這樣，被老闆說「在走星光大道？」圖擷自Facebook

若室內需要施工，你會將防護措施做到什麼程度？有網友在「爆怨2公社」發文指出，施工時他被老闆吩咐用保護板貼會經過的動線，話尾還強調「嘟賀丟賀（適當就好）」，結果原PO遠超老闆的預期，直直貼出一整條路線，讓對方無奈表示「我叫你嘟賀丟賀，你貼成這樣沖沙小（幹什麼）？當作要走星光大道逆（嗎）？」對此，網友一面倒地贊同原PO的做法，並認為還可以貼得更嚴密。

部分網友看到這則貼文，開玩笑說「現在經過大廳的是⋯⋯施工師傅～」、「這時候需要一位主持人來介紹」、「好想塗成紅色的」、「工作在走，氣派要有」、「你們好！（台步揮手）」、「金鐘獎杯準備好了沒」。

但多數人覺得為了防止施工碰撞、損傷室內環境，應採取更嚴密的防護措施，且附上自家施工的照片佐證，「地板刮傷要賠更多」、「這不合格吧，一般底下還要一層木板」、「之前做牆壁，柱子、門框、電梯都要包，這樣還好吧」、「其實從一些小事情就能看出一個人認不認真，如果是我也是這樣用」。

許多網友貼出自己的施工照，表示防護措施做好才不會傷及室內環境。圖擷自Facebook
許多網友貼出自己的施工照，表示防護措施做好才不會傷及室內環境。圖擷自Facebook

爆怨公社

延伸閱讀

全聯公仔遭酸「負責醜聯盟」 網友異想天開賦予新生命

元宵節吃湯圓他一撈驚見「整坨人腦」 網笑：粉色戀愛記憶

奈良美智到台南三週胖五公斤 美食名單曝光這幾家討論最熱烈

迪士尼公仔、Hello Kitty磁鐵 網讚早期超商贈品大贏全聯公仔

相關新聞

奧客威脅「超過微糖就給負評」 店家曝固定糖度「不能調整苦衷」

一名飲料店店員在《爆料公社》上發文，表示自己店裡賣的飲料品項明明註明為「固定甜度」，外送客人在點餐時竟強硬要求「請勿超過微糖」，還以「超過就要到處留負評」威脅，讓店員十分傻眼。他訴苦表示「也太糟蹋人了，選的飲品就沒有加糖了，要怎麼調整甜度？這樣的客人我們也難為」。

施工貼保護板 他這樣做被老闆說「當作要走星光大道？」

若室內需要施工，你會將防護措施做到什麼程度？有網友在「爆怨2公社」發文指出，施工時他被老闆吩咐用保護板貼會經過的動線，話尾還強調「嘟賀丟賀」，結果原PO遠超老闆的預期，直直貼出一整條路線，讓對方無奈表示「我叫你嘟賀丟賀，你貼成這樣沖沙小？當作要走星光大道逆？」對此，網友一面倒地贊同原PO的做法，並認為還可以貼得更嚴密。

元宵節吃湯圓他一撈驚見「整坨人腦」 網笑：粉色戀愛記憶

今天是元宵節，不少民眾會吃湯圓，替自己添好運。有網友分享，他的母親煮了一鍋元宵，卻堅持要放涼再吃．．．

她從超商ATM領到「粉色千鈔」換成正常鈔 網喊：虧大了

不少人會在過年期間領錢與存錢，有一名網友分享，她在ATM領到兩張粉色千元大鈔，擔心店家會拒收，所以店員主動換新，卻引出網友留言，「這個拿去拍賣，應該比原價值更高」。

木頭男友浪漫驚喜爆擊她心臟 手作「草莓咖哩飯」網跪求食譜

昨天是西洋情人節，不少情侶會準備浪漫驚喜給另一半，來表達自己的愛意。有女網友分享，今年木頭男友不僅替她準備了驚喜，還親自為她下廚...

每晚聽蟑螂腳步聲...女大生清理老家崩潰：一晚掃出200隻　　　

每個人的生活都習慣不同，不少人是直到與人合租後，才驚覺原來自己的生活習慣與一般人相差很大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。