施工貼保護板 他這樣做被老闆說「當作要走星光大道？」

若室內需要施工，你會將防護措施做到什麼程度？有網友在「爆怨2公社」發文指出，施工時他被老闆吩咐用保護板貼會經過的動線，話尾還強調「嘟賀丟賀（適當就好）」，結果原PO遠超老闆的預期，直直貼出一整條路線，讓對方無奈表示「我叫你嘟賀丟賀，你貼成這樣沖沙小（幹什麼）？當作要走星光大道逆（嗎）？」對此，網友一面倒地贊同原PO的做法，並認為還可以貼得更嚴密。

部分網友看到這則貼文，開玩笑說「現在經過大廳的是⋯⋯施工師傅～」、「這時候需要一位主持人來介紹」、「好想塗成紅色的」、「工作在走，氣派要有」、「你們好！（台步揮手）」、「金鐘獎杯準備好了沒」。

但多數人覺得為了防止施工碰撞、損傷室內環境，應採取更嚴密的防護措施，且附上自家施工的照片佐證，「地板刮傷要賠更多」、「這不合格吧，一般底下還要一層木板」、「之前做牆壁，柱子、門框、電梯都要包，這樣還好吧」、「其實從一些小事情就能看出一個人認不認真，如果是我也是這樣用」。