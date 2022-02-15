元宵節吃湯圓他一撈驚見「整坨人腦」 網笑：粉色戀愛記憶

今天是元宵節，不少民眾會吃湯圓，替自己添好運。有網友分享，他的母親煮了一鍋元宵，卻堅持要放涼再吃，殊不知放到了晚上，一顆顆的元宵全結成塊，原PO將它一把撈起，結果竟像極了「人腦」，讓他哭笑不得。

網友在臉書《爆廢公社》發文表示，「幾年前的元宵節中午，老母吵著要煮元宵，但卻打算放涼晚上吃」，儘管原PO當下極力阻止，但依舊仍無法抵抗母親的任性。

到了晚上，準備吃元宵時，母親將放涼的元宵拿了出來，湯匙這麼一撈，「用元宵做成的人類大腦就這麼出現了！老母尷尬的試圖用湯匙分開，每分開一次就彷彿某段記憶跟著消失...」。

原PO便奉勸各位，無論湯圓或元宵，千萬記得要吃的時候再煮，不要煮了不吃硬要給他放涼！「除非你也打算來碗人腦元宵！祝大家元宵節快樂」。

文章一出，網友看到「人腦元宵」也紛紛笑說，「突然想到了以前阿嬤煮的湯圓，也是都這麼團結一心的」、「以後萬聖節也可以吃湯圓」、「笑爛，粉紅色是戀愛的記憶嗎」、「母親在示範團結力量大」、「每少吃一次湯圓，就能減少一位人類受害」、「人類大腦我會笑死」。