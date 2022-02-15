木頭男友浪漫驚喜爆擊她心臟 手作「草莓咖哩飯」網跪求食譜

昨天是西洋情人節，不少情侶會準備浪漫驚喜給另一半，來表達自己的愛意。有女網友分享，今年木頭男友不僅替她準備了驚喜，還親自為她下廚，讓她十分感動，然而這道「特殊料理」卻意外掀起網友們討論。

網友在Dcard上分享木頭男友準備的情人節驚喜，原PO表示在下班的路上，看見街上的情侶們開心慶祝，就想到自己的男友肯定又因為工作而忘記情人節，然而當她回到家時，一抬頭看映入眼簾的竟是充滿少女心的燈串裝飾，下秒男友就遞上原PO最愛的巧克力蛋糕，如此體貼的驚喜，讓原PO當場粉紅泡泡爆擊心臟。

接著重點來了，男友端出「草莓咖哩飯」，讓原PO當場愣住，但沒想到吃了一口後，卻發現草莓跟咖哩超級搭，儘管草莓口感略酸，但搭上原PO最愛的金牌大辣咖哩，味道恰到好處也不會太搶戲，同時這也是男友首次為她下廚，令她感動之餘搭配著驚喜，一口接著一口狂吃。

吃完後，男友給了原PO一張紙條，內容寫下「雖然我很不懂浪漫，但我只想告訴你，尬哩在一起，莓一天都很開心，感謝妳願意走進我的世界裡，未來也請多指教！」，真情告白不禁讓原PO感動到眼淚直流。

事後，原PO詢問平時個性木訥的男友，為何會突然開竅替她準備驚喜，男友霸氣說道，因為看到原PO的朋友都有收到很好的情人節禮物，他不想其他女生有禮物而她沒有，因此問了很多人該怎麼做，原PO聽完後則滿意表示，「完全沒有讓我失望！」。

文章曝光後，網友們紛紛大讚原PO男友的用心，有人表示「咖哩在一起，莓一天都很開心，這句話我要跟妳男友學起來實在太神」、「別人的男友總是不會讓我失望」、「原PO男友也太厲害，看來我要好好跟進一下了，改天來煮個巧克力咖哩給女友吃」、「男友字太好看了吧！好羨慕呀」。

另外，令更多人關注的是「草莓咖哩食譜」，「身為咖哩控居然會有我沒有嘗試過的咖哩，我下次要來煮煮看」、「原本看到草莓配咖哩感覺很黑暗，但是看到照片好像覺得滿不錯的」、「跪求草莓咖喱食譜」、「草莓跟咖哩到底是怎麼配的，莫名其妙但好想吃吃看」、「本篇最意外的是草莓加咖哩是好吃的」。