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奧客威脅「超過微糖就給負評」 店家曝固定糖度「不能調整苦衷」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自爆料公社
圖／截自爆料公社

一名飲料店店員在爆料公社》上發文，表示自己店裡賣的飲料品項明明寫清楚「固定甜度」，外送客人在點餐時竟強硬要求「請勿超過微糖」，還以「超過就要到處留負評」威脅，讓店員十分傻眼。他訴苦表示「也太糟蹋人了，選的飲品就沒有加糖了，要怎麼調整甜度？這樣的客人我們也難為」。

該店員也PO出奧客點單的照片，客人一共點了三杯飲料，而且不但在固定甜度的「荔枝青茶」後備註「甜度勿超過微糖」，還在「草莓果粒茶」後面留了一長串的抱怨「甜度請勿超過微糖，超過會到任何能給評價的地方留負評。覺得這行字很礙眼，可以考慮是不是開放其他糖度讓消費者選擇。」

許多網友支持店員，認為客人要求太多「標準的刁客」、「微甜等級是什麼？幾匙？幾公克？什麽糖？」、「遇到死腦筋的客人真的不是你們的錯，是對方要接受現實才對」、「除了會拿負評威脅店家，還會幹嘛？」、「我送過飲料單備註要我多拿辣椒醬醬油膏的，我給店員看，我們滿臉問號」。

也有飲料店同業表示不是不願意配合，實在是沒有辦法「通常這種固定糖度的飲料的糖都在糖漿裡了（像文中的荔枝濃縮果汁和草莓果粒裡），如果要減糖（減糖漿），相對的味道也會變淡，到時候負評的內容就是買了一杯像水一樣的東西了」、「風味不足、甜度過高，都會被客訴，根本是逼死員工嘛～只能被扣錢、拒你的單，就算被客訴至少不是產品上。」

爆料公社 奧客

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