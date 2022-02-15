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每晚聽蟑螂腳步聲...女大生清理老家崩潰：一晚掃出200隻　　　

聯合新聞網 / 綜合報導
1名女大生分享，家裡從小就很髒亂，是直到與人合租後，她才發現原來自己是胎勾郎(台語，骯髒人)」。示意圖/ingimage
1名女大生分享，家裡從小就很髒亂，是直到與人合租後，她才發現原來自己是胎勾郎(台語，骯髒人)」。示意圖/ingimage

每個人的生活都習慣不同，不少人是直到與人合租後，才驚覺自己的生活習慣與一般人相差很大。1名女大生分享，家裡從小就很髒亂，因此她對於骯髒的忍受度也很高，但直到上學期室友告訴她「衛生棉丟掉要捲起來」，她才發現原來自己是胎勾郎(台語，骯髒人)」。

該名女大生在Dcard分享，她家從小就很髒亂，但由於身邊的好友家裡更髒，飲料倒在地上會直接等到乾的程度，因此她一直認為自己家裡還好，是直到合租後才開始有病識感。

原PO指出，她家的食物放到過期還吃是家常便飯、冰箱是冰餿水的地方，裡面的塑膠層板也都是乾掉的黏黏食物殘渣，若食物放太久冰到壞掉，就一直疊上去，而其他食物又掉進壞掉的湯裡，鍋子底部再碰到別的食物。

另外，馬桶整座都是垢也很正常，地板上還有因為污水孳生的小蟲。而廚房更不用說，冰箱瓦斯爐，牆壁全是黑油垢，抽油煙機也已經是黑色的了，鍋蓋、鍋子、湯匙、削果器...等等廚房用品也都卡油垢。

更可怕的是，原PO坦言「每晚都是蟑螂腳步聲」，因此她為了提防蟑螂進房間，便在房間門口地板擺滿塑膠袋，這樣蟑螂走過去會很大聲，她才能及時發現。

原PO透露，她現在已經開始愛乾淨，寒假回家想開始認真打掃，但家人卻都不願配合。原PO還分享有次睡前到廚房噴殺蟲劑，隔天竟掃出200多隻蟑螂，讓她感嘆「以前怎麼有辦法在這裡生活這麼久」。

文章一出，許多人對於她的生長環境感到相當震驚，並紛紛留言指出，「有蟲在爬我完全不能接受欸，一整個頭皮發麻！」、「真的很噁心，但是至少你有意識知道是真的噁心」、「拿垃圾袋鋪滿地板，察覺蟑螂這點，生活點子王耶！」、「你是怎麼待20年的，好佩服」、「光看文字我就要吐了」、「跟我阿嬤家很像，廁所地板都是蟑螂超噁」。

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