YouTuber收費開團淨山 誤把「歷史文物」當垃圾丟棄惹眾議

日前一名有18萬人訂閱的YouTuber「Celine and Cynthia-不只是旅行」，因為收費帶團前往新竹「霞喀羅國家步道」淨山，看到地上的酒瓶，誤當成垃圾，邀請團員「一人撿走一個酒瓶」，但這些酒瓶是有歷史價值的文物，因而引發網友批評。

「Celine and Cynthia-不只是旅行」日前發布了一段影片，內容是邀請粉絲們跟她一同前往「霞喀羅國家步道」淨山，希望可以透過淨山活動，了解台灣的山林環境需要維護。

Celine在影片指出，林務局近期有清理過馬鞍駐在所，因此遺留的垃圾不多，但她在影片表示「我們剛剛在這裡看到一大堆酒瓶」，接著還邀請大家「一人撿走一個酒瓶」，並把酒瓶碎片都用塑膠袋裝好。

她邊撿酒瓶邊說，「要這麼多已經累積很久了，每次有酒瓶堆的地方，那邊的酒瓶就會越來越多，後來就把它美化成叫什麼酒瓶營地啊，之類的，但其實就是一堆垃圾」，並指出「整趟淨山活動清了130公斤的垃圾」，但Celine誤把這些富有歷史價值的酒瓶當垃圾丟掉。

許多網友留言「那堆酒瓶是駐在所的遺跡，是先人在那裡生活的證據，有些喜愛探究早期文化的登山人是會專程去探訪的，霞喀羅、八通關、能高沿路的駐在所都是這樣，大家有默契就是讓這些早年的物品留在原地不去動它」、「淨山值得鼓勵，但缺乏對文化的敏感度，把日治時的遺留物當作垃圾一併丟棄，可說是台灣人對於自身土地缺乏理解的最佳案例」、「那個酒瓶，我去兩次馬鞍，都特別走進去看，酒瓶或是醬油瓶的歷史應該超過50年以上吧」。

事後，「Celine and Cynthia-不只是旅行」也致歉「關於本片造成的爭議，我們對於在淨山前不夠了解霞喀羅古道的歷史，做出不尊重當地文化遺跡的行為深感抱歉，未來我們在做任何影片之前會再做好更全方位的準備。針對這件事我們會再做更多瞭解和研究後，拍攝一支影片邀請各方專業人士一起探討這個議題，希望屆時能傳達正確資訊讓更多人知道」。