開工紅包只收到空袋 網勸：你可以離職了

許多企業在年後開工時，會發送紅包給員工。日前一名網友在Dcard發文表示，開工後收下老闆的紅包，下班打算將紅包裡的錢存進銀行時，這才驚覺紅包袋居然是空的。有網友幽默建議原PO「老闆人太好，總該包個辭職信回禮吧」。

原PO發文表示，收到開工紅包的當下，就直接順手收進包包，並沒有打開查看。下班後打算將錢存進銀行，討個好彩頭，才發現紅包袋是空的。一開始原PO認為可能是錢掉進包包裡，或是裡面裝著一元，但在檢查之後發覺紅包裡真的什麼都沒有。詢問其他同事是否遇上相同狀況，同事們一開始都認為原PO搞錯了，直到將紅包打開，才察覺大家都只收到一個紅包袋。

許多網友留言為原PO抱不平，「傻眼，連個兩百都沒有，老闆到底多摳」、「不知道這問老闆會得到什麼回覆」、「還以為被偷了」。也有網友留言表示，收到空紅包有使對方觸霉頭的寓意，「拿回去給老闆說是自己比較迷信，不能收空紅包袋（有一說是這樣詛咒別人空空如也），或者是退回去的時候裡面附一塊，讓局面比較好看，也可以讓他知道包空的觀感不佳」、「包空紅包給人家會運不好」。

不少網友建議原PO乾脆離職，「真心建議還是離職吧」、「有夠不會做人的爛老闆，還不如不要給。這蠻有羞辱人的感覺…你可以離職了」、「他包的不是錢，是心意，感受到老闆的心意，也可以心意已決的離職了」。