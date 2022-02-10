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她爽吃泡麵碗底驚現異物認證「銅板美食」 網噁：細菌超多

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友吃泡麵卻發現碗底出現怪東西，仔細一看竟是一枚五元硬幣。圖擷自Dcard
女網友吃泡麵卻發現碗底出現怪東西，仔細一看竟是一枚五元硬幣。圖擷自Dcard

台灣的泡麵口味眾多，美味又親民的價格，是許多人解饞、止飢的最佳選擇。日前一名網友在「Dcard」分享，她把一碗泡麵吃到快要見底，卻驚見碗底沉著一塊不明漂浮物，仔細一看竟然是一枚五元銅板，讓她大驚失色。

原PO表示，她吃泡麵到快見底時，發現有些不對勁，並隨文附上兩張「銅板泡麵圖」，只見碗中僅剩一些殘餘的湯汁，碗底依稀可見，但一枚五元硬幣卻突兀地在紅蘿蔔塊和碎屑麵體之間載沉載浮，讓她「滿頭問號！」

網友見狀紛紛笑道，「原來是銅板美食」、「意味著妳這碗麵只要20元」、「他要退妳5元，不知道要怎麼退，只能放在裡面了」、「現金回饋」、「這是認真嗎…覺得現做的有可能會這樣，但泡麵…好可怕」。

但也有人質疑，泡麵是自己加調味料、自己泡，「怎麼做到沒看到硬幣在裡面的」、「會不會是妳自己不小心掉下去的」。原PO則反駁，她也知道硬幣很髒，不會故意這麼做。

原PO表示，她明天要打客服到泡麵廠商反映衛生問題，也有許多網友關心她的身體狀況，「這幾天要小心腸胃問題」、「錢的細菌多，就算是50元還是很噁」。

泡麵 Dcard

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