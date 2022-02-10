買新電腦「同事要我設定他的指紋解鎖」 他拒絕還被罵不尊重人

現在智慧型手機或電腦多使用臉部辨識或是指紋解鎖，大部分的人只會設定自己的部分，最多再加上親人、好友或是伴侶的。不過，日前一名網友上Dcard發文抱怨，買了新電腦後，同事居然要求原PO讓她在電腦裡設定自己的的指紋解鎖，原PO認為自己和同事的關係並沒有這麼要好，否決之後，對方不僅惱羞成怒，還說原PO不尊重她，甚至情緒過度激動，讓原PO大嘆：「一開工就遇到這種鳥事真的很觸霉頭欸」。

原PO表示，公司一名同事一直都有偷翻別人包包和偷看別人電腦的壞習慣，年前買了新電腦後，開工第一天帶去上班，同事卻以「傳東西會用到」為由，理所當然要原PO在電腦設定她的指紋解鎖，原PO不解說道：「你是我的誰啊？關係有好到那樣嗎？而且我的電腦不會有公司的東西，不要以為我不知道你想幹嘛」。隨後，對方歇斯底里認為原PO不尊重她，讓她覺得很委屈。

部份網友質疑，為何公司不開除她。對此原PO解釋：「可能主管覺得她工作還可以吧，加上公司缺人」，另外，原PO提到：「我覺得他的公主癌末應該是父母養成的，之前她媽打到公司被同事接到，『OO寶貝 媽咪切好水果在樓下歐！』」。也引起部分網友共鳴，「我朋友的同事也差不多這樣...老公主」、「公主癌末期」、「愛惜生命遠離公主」。

大多網友也為原PO感到氣憤，「真的很有病」、「瘋女人，看得我頭皮發麻」、「偷翻包包超不行耶，我同事光趁我還沒到公司前翻我桌上文件我就很賭爛了，翻包包我會直接報警了」、「別人的事情都想全盤知悉，是多愛看八卦完全無法理解欸下次再鬧乾脆叫她手機電腦都拿出來，大家一起互設密碼好了」、「手機是自己的隱私，憑什麼別人想看就看，她有出錢一起買？」、「找其他人一起要求她的手機電腦都設定你們的指紋，隨便你們所有人隨時可以傳東西，然後她不接受換你們全部蕭給她看」。