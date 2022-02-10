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烏魚子放進微波爐 網友悲憤怒喊溏心流油變狗屎爛菜

聯合新聞網 / 綜合報導
美味烏魚子經過微波後，竟變成黑暗料理，讓原PO直問現在該怎麼處理。圖擷自PTT
美味烏魚子經過微波後，竟變成黑暗料理，讓原PO直問現在該怎麼處理。圖擷自PTT

冬季吃烏魚子是一大享受，吃法百百種，最簡單的做法是撕除薄膜調味後，稍微煎烤直至雙面金黃，香味四溢。然而，有位網友將烏魚子放進微波爐，「我微波前溏心流油，現在變狗屎爛菜」，直問現在該怎麼補救，網友見狀大笑直喊變成黑暗料理了。

日前PTT一名網友發文悲憤怒喊，泛著琥珀色的烏魚子微波後，竟然變成表面乾硬起泡的不規則塊狀物，底下一群網友開始形容這道黑暗料理，「這是年糕，不要騙我」、「馬的看起來像干掉的狗大便」、「笑死，不是天才就是傻子」。

不少網友提醒烏魚子不適合微波，即使微波，也不可像原PO微波兩分鐘之久，「你聽過蛋不能微波嗎？」、「微過頭了啦，高功率的話兩分鐘都可以熱一個便當了」、「太久了⋯⋯10秒10秒慢慢熱」、「順便跟你說，明太子也不行微波」。

也有好心網友分享烏魚子美味處理的方法，「烏魚子本來就半熟的，冰的也可以吃啊」、「最道地是切片用木炭烤一下，表面噴高粱酒，再搭配蔥或白蘿蔔片」、「火烤就是美味，可以輕微薄烤表層，搭配大蔥片或蘋果切片」。

PTT

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