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再掀衛生紙之亂？ 好市多會員狂買整車 網：用量多凶？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友紛紛貼出各地賣場的搶購照片，表示看見會員大量購買衛生紙。圖擷自臉書
網友紛紛貼出各地賣場的搶購照片，表示看見會員大量購買衛生紙。圖擷自臉書

國際原物料飆漲，各項民生用品即將漲價的風聲不斷。有網友發現，美式大賣場的衛生紙區竟然空蕩蕩一片，貨架上寥寥無幾，讓他聯想到過去的衛生紙之亂，直呼：「第二季即將上映！」引起網友熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他在中和的好市多購物時，看見有顧客一車一車地搶購衛生紙，讓他無奈地呼籲網友：「要買的不用衝過來了」，因為衛生紙區只剩下餐巾紙。

網友表示，貨架上只剩餐巾紙，衛生紙已被掃購一空。圖擷自臉書
網友表示，貨架上只剩餐巾紙，衛生紙已被掃購一空。圖擷自臉書

網友紛紛表示，「這是漲價起手式」、「今天看到兩人推三台，疊滿滿的衛生紙」、「線上購物昨天還有，現在也沒有了」、「如果這次也算進去的話，衛生紙之亂應該是3.0了」、「蛋炒完，現在炒衛生紙」，更有中壢的網友PO出照片，表示中壢店也有人在掃貨衛生紙。

網友看見有人在大賣場掃購衛生紙，擔心會再次掀起「衛生紙之亂」。圖擷自臉書
網友看見有人在大賣場掃購衛生紙，擔心會再次掀起「衛生紙之亂」。圖擷自臉書

但有網友無法理解為何要搶購衛生紙，「只有我覺得囤衛生紙是很蠢的事情嗎？衛生紙難道可以沾水吞下去，當食物吃嗎」、「生活省了那二十元也不會有改變，幹嘛大費周章去搶」、「不缺貨也被搶到缺貨了」、「不懂這有啥好搶的，我都直接上網買三百抽整箱，一箱就可以用超久的」、「衛生紙不缺，只是漲價，不用搶，一定買得到」。

衛生紙 好市多

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