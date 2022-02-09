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媽曝小孩4年前後對比照 網嚇：抱枕跟高嘉瑜一樣，癢死了啦！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽po出小孩4年前後的對比照片引起網友們找到亮點。圖擷自爆廢公社
一名媽媽po出小孩4年前後的對比照片引起網友們找到亮點。圖擷自爆廢公社

近日有一位媽媽分享了兒子4年前後的對比照片，睡覺的姿勢都一樣，但媽媽實在很困擾，而且網友看完同樣很傻眼，更有人聯想到之前民進黨立委高嘉瑜的照片，直呼「全身好癢！」

該名媽媽在臉書社團爆廢公社二館po照，左邊是2018年的照片，右邊則是2022年的，小孩睡姿一樣，不同的是，小孩長大了，但枕頭顏色卻也變得超可怕。

2018年的枕頭為淺紫色，還有點亮麗的感覺，4年後，整個枕頭用到泛黃、發黑變色，但小孩卻不願清洗也不想換新的，連媽媽睡在他旁邊都覺得全身發癢。

媽媽還補充道，有的人家小孩是只依賴一條小毛巾，但她小孩連出門過夜都要帶這個大長枕頭，有次還因為出遠門旅行已經到了目的地忘記帶，導致小孩子吵鬧要枕頭，最後整個行程泡湯直接回家。文章最後，這名媽媽還問廣大的網友們，「跪求方法有沒有機會讓小孩子換新的枕頭？」

有人建議連問小孩都不必問，「直接拿去洗就好」、「要狠心些，就跟小朋友戒奶嘴一樣」、「就讓他哭吧，不要讓小孩養成依賴某一樣東西的習慣真的比較好」、「買枕頭套套起來，洗枕頭套就好。」

還有人笑說「熟悉的味道最對味」、「幸好我從小給孩子的枕頭沒有這麼大一顆」、「跟高嘉瑜的泛黃枕頭一樣，隔著螢幕都聞到味道」、「真的好噁，感覺有很多塵蟎細菌。」

不過也有人認為要小心處理，「那些說直接丟掉什麼的，勸你們真的不要做這種事，那是你沒這個習慣，有一次我枕頭不見，讓我直接哭爆，眼淚止不住那種。」

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