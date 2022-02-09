40K人夫拿到薪水當天全花光 網看整排銀行訊息秒懂：勇氣可嘉

結婚是許多人一生中的重要轉捩點，對於理財的觀念和方式也會有所變化。一名人夫有感而發在網路上po出自己的銀行出帳通知，辛酸畫面流出引起不少網友們共鳴。

從該名人夫的po圖畫面可發現，整排銀行訊息推播通知，幾乎都是出帳，意謂從自己的銀行帳號中轉帳繳費了許多金錢出去，而入帳卻只有一筆固定薪資進來，在同一天裡，才剛領完薪水，轉眼間，就荷包大失血。

他po文自嘲寫道「身為一個40K苦幹實幹的年輕人，收入當然第一天就要花光。」原來領薪水當天，他馬上就得繳一堆費用，包括保險、卡費、房貸、車貸、孝親費、管理費，以及還有給太太的生活費等。

他也說，以上這些沒有一項是不花錢的，「我最有錢的日子是畢業後的2~8年，收入都自己的，婚後、買房後、買車後，錢就是第一天見底的生活。」

不少網友看了紛紛留言「同一種人路過」、「猛，勇者」、「差不多的人生」、「真男人」、「這樣有生活品質嗎？生活總是殘酷的」、「加油，賺錢是為了花錢」、「勇氣可嘉，結婚真的比較累。」

但也有人認為，其實錢並沒有不見，只是變成其他的樣子而已。更有人表示，「原po最有錢的日子就是現在，因為老婆、房子、車子都有了，剛出社會雖然有錢，但其他什麼都沒有。」