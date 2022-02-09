快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

40K人夫拿到薪水當天全花光 網看整排銀行訊息秒懂：勇氣可嘉

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人夫po文感嘆，發薪日剛拿到薪水，就有一堆生活費用要繳。示意圖／ingimage
一名人夫po文感嘆，發薪日剛拿到薪水，就有一堆生活費用要繳。示意圖／ingimage

結婚是許多人一生中的重要轉捩點，對於理財的觀念和方式也會有所變化。一名人夫有感而發在網路上po出自己的銀行出帳通知，辛酸畫面流出引起不少網友們共鳴。

從該名人夫的po圖畫面可發現，整排銀行訊息推播通知，幾乎都是出帳，意謂從自己的銀行帳號中轉帳繳費了許多金錢出去，而入帳卻只有一筆固定薪資進來，在同一天裡，才剛領完薪水，轉眼間，就荷包大失血。

他po文自嘲寫道「身為一個40K苦幹實幹的年輕人，收入當然第一天就要花光。」原來領薪水當天，他馬上就得繳一堆費用，包括保險、卡費、房貸、車貸、孝親費、管理費，以及還有給太太的生活費等。

他也說，以上這些沒有一項是不花錢的，「我最有錢的日子是畢業後的2~8年，收入都自己的，婚後、買房後、買車後，錢就是第一天見底的生活。」

不少網友看了紛紛留言「同一種人路過」、「猛，勇者」、「差不多的人生」、「真男人」、「這樣有生活品質嗎？生活總是殘酷的」、「加油，賺錢是為了花錢」、「勇氣可嘉，結婚真的比較累。」

但也有人認為，其實錢並沒有不見，只是變成其他的樣子而已。更有人表示，「原po最有錢的日子就是現在，因為老婆、房子、車子都有了，剛出社會雖然有錢，但其他什麼都沒有。」

一名人夫po出自己的銀行訊息通知畫面，發薪當天，就有五筆費用要轉出去。圖擷取自爆廢公社
一名人夫po出自己的銀行訊息通知畫面，發薪當天，就有五筆費用要轉出去。圖擷取自爆廢公社

延伸閱讀

疫情後「工作價值」被重新檢視－企業如何留人？

疫情後「工作價值」被重新檢視－企業如何留人？

女性低收入勞工只要「做出正確決定」就能翻身？ 學者揭不得不的困境

女性低收入勞工只要「做出正確決定」就能翻身？ 學者揭不得不的困境

相關新聞

學生妹接家教被要求「先更衣」 網：疫情太嚴重

許多人在就學期間會擔任家教老師，打工賺錢。一名女網友在「Dcard」表示，她最近和一位家長談家教合作，但對方要求她在到府上課時，多帶一套衣服更換，讓她疑惑地發問：「這樣的狀況普遍嗎？」

媽曝小孩4年前後對比照 網嚇：抱枕跟高嘉瑜一樣，癢死了啦！

近日有一位媽媽分享了兒子4年前後的對比照片，睡覺的姿勢都一樣，但媽媽實在很困擾，而且網友看完同樣很傻眼，更有人聯想到之前民進黨立委高嘉瑜的照片，直呼「全身好癢！」

租客冷氣壞掉房東趁機「漲2千」網挺原po硬起來：不如揹房貸

近來全台物價飛漲，包括民生用品、房價等都呈現上揚，一名網友碰到房東因為原物料上漲也要漲房租的狀況，在ptt發文述說經過，並發文問網友們覺得這樣是否合理。

他喝麥當勞可樂發現「異物」 網友：別打客訴電話

最近一名網友分享他在麥當勞可樂中發現異物，網友眼尖意外揪出麥當勞神秘運作模式。

40K人夫拿到薪水當天全花光 網看整排銀行訊息秒懂：勇氣可嘉

結婚是許多人一生中的重要轉捩點，對於理財的觀念和方式也會有所變化。一名人夫有感而發在網路上po出自己的銀行出帳通知，辛酸畫面流出引起不少網友們共鳴。

同事分遺產「2000萬現金」爽快離職 他疑惑問：能生活嗎？

提早退休是許多人的夢想，但要有什麼樣的條件才能作到？《PTT》有網友發文，說有同事開工日沒來，細問才知道因為拿到「一間房、2000萬現金」的遺產，所以離職了。他也因此好奇「只有2000萬能活的下來嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。