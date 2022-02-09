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他喝麥當勞可樂發現「異物」 網友：別打客訴電話

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享他喝可樂時發現像塑膠的東西，網友一看：別急著打客訴！圖擷自Dcard
網友分享他喝可樂時發現像塑膠的東西，網友一看：別急著打客訴！圖擷自Dcard

最近一名網友分享他在麥當勞可樂中發現異物，網友眼尖意外揪出麥當勞神秘運作模式。

原PO在Dcard分享他最近點了麥當勞，喝可樂時發現像塑膠的東西，他傻眼「這是什麼的蓋子嗎？」網友一看說這是飲料機出口的塑膠頭，應該是不小心掉進顧客的飲料杯當中。

有網友分享直接打回餐廳電話而不是客訴電話，會有意想不到的回饋，「趕緊打回去，經理真的會愛死你，但先別打080，其實大家要打不打080是大家的自由，只是如果通常你打回餐廳，我遇過的都是會送個6塊雞以茲感謝，然後無論如何當晚站飲料的一定會被罵爆，不是說打回餐廳服務員就沒事。」、「飲料機出口的頭，你拿回去他們會請你喝飲料，真的」。

「打餐廳電話跟打080的結果完全不一樣，如果你沒有很生氣的話就打餐廳電話告知吧」、「你去買麥當勞拿到的發票後面又一串客訴電話，打過去當時段值班要寫報告，還會被上面的人罵，當時段負責飲料的服務員也會被罵爆，通常一通080會讓值班頭痛非常久」。

但也有網友表示「東西掉進去就是做錯事，憑什麼不能罰？顧客食安出疑慮想反映，還要先考量會不會害餐廳經理被罰寫喔，聖母嗎？」

麥當勞

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