快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同事分遺產「2000萬現金」爽快離職 他疑惑問：能生活嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／ingimage
圖／ingimage

提早退休是許多人的夢想，但要有什麼樣的條件才能作到？PTT》有網友發文，說有同事開工日沒來，細問才知道因為拿到「一間房、2000萬現金」的遺產，所以離職了。他也因此好奇「只有2000萬能活的下來嗎？」

大部分網友認為「2000萬有房，加上在南部，有這些條件的確可以」、「很多人一輩子連2000萬都存不到」、「公務員高考三級一輩子也就賺2000萬出頭，怎麼會不夠用？」、「如果沒要結婚的話，這樣可以過一輩子了」、「南部自己種個菜、養個雞鴨、海邊釣釣魚..偶爾去鄰居家串串門子，夠用了」、「會投資的話500萬就能活了好嗎」。

但也有網友不認同辭職的決定「2000萬我不會離職 除非工作真的很累」、「我拿到三房一店面也是到輕鬆的地方工作」、「也可以打零工、出賣勞力，但其實比正職輕鬆，可以活更久更健康」、「人生還有50年的話是有點吃緊，畢竟還有通膨」、「他沒說他退休啊，只是離職，說不定創業。」

還有認真網友提出理財規劃「以2000萬來說，預期年報酬率10%，約獲利200萬。你可以一年只花5%（100萬），另外100萬（5%）繼續再投資進去，讓它複利成長，一輩子不用擔心錢花光，你的錢還會長期一直增長。」

離職 PTT 創業 遺產 通膨

延伸閱讀

點湯圓等一小時 網友拍桌大怒退錢走人：一肚子氣

好市多「路人驚恐緊盯購物車」見這物網怕爆：太勇敢了

台灣必備「家電神器」？ 鄉民狂推它：勝過洗碗機、掃地機器人

「擦痕累累」竹北遠百停車場終於拆了 網樂：可以安心去逛了

相關新聞

學生妹接家教被要求「先更衣」 網：疫情太嚴重

許多人在就學期間會擔任家教老師，打工賺錢。一名女網友在「Dcard」表示，她最近和一位家長談家教合作，但對方要求她在到府上課時，多帶一套衣服更換，讓她疑惑地發問：「這樣的狀況普遍嗎？」

媽曝小孩4年前後對比照 網嚇：抱枕跟高嘉瑜一樣，癢死了啦！

近日有一位媽媽分享了兒子4年前後的對比照片，睡覺的姿勢都一樣，但媽媽實在很困擾，而且網友看完同樣很傻眼，更有人聯想到之前民進黨立委高嘉瑜的照片，直呼「全身好癢！」

租客冷氣壞掉房東趁機「漲2千」網挺原po硬起來：不如揹房貸

近來全台物價飛漲，包括民生用品、房價等都呈現上揚，一名網友碰到房東因為原物料上漲也要漲房租的狀況，在ptt發文述說經過，並發文問網友們覺得這樣是否合理。

他喝麥當勞可樂發現「異物」 網友：別打客訴電話

最近一名網友分享他在麥當勞可樂中發現異物，網友眼尖意外揪出麥當勞神秘運作模式。

40K人夫拿到薪水當天全花光 網看整排銀行訊息秒懂：勇氣可嘉

結婚是許多人一生中的重要轉捩點，對於理財的觀念和方式也會有所變化。一名人夫有感而發在網路上po出自己的銀行出帳通知，辛酸畫面流出引起不少網友們共鳴。

同事分遺產「2000萬現金」爽快離職 他疑惑問：能生活嗎？

提早退休是許多人的夢想，但要有什麼樣的條件才能作到？《PTT》有網友發文，說有同事開工日沒來，細問才知道因為拿到「一間房、2000萬現金」的遺產，所以離職了。他也因此好奇「只有2000萬能活的下來嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。