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同事分遺產「2000萬現金」爽快離職 他疑惑問：能生活嗎？
提早退休是許多人的夢想，但要有什麼樣的條件才能作到？《PTT》有網友發文，說有同事開工日沒來，細問才知道因為拿到「一間房、2000萬現金」的遺產，所以離職了。他也因此好奇「只有2000萬能活的下來嗎？」
大部分網友認為「2000萬有房，加上在南部，有這些條件的確可以」、「很多人一輩子連2000萬都存不到」、「公務員高考三級一輩子也就賺2000萬出頭，怎麼會不夠用？」、「如果沒要結婚的話，這樣可以過一輩子了」、「南部自己種個菜、養個雞鴨、海邊釣釣魚..偶爾去鄰居家串串門子，夠用了」、「會投資的話500萬就能活了好嗎」。
但也有網友不認同辭職的決定「2000萬我不會離職 除非工作真的很累」、「我拿到三房一店面也是到輕鬆的地方工作」、「也可以打零工、出賣勞力，但其實比正職輕鬆，可以活更久更健康」、「人生還有50年的話是有點吃緊，畢竟還有通膨」、「他沒說他退休啊，只是離職，說不定創業。」
還有認真網友提出理財規劃「以2000萬來說，預期年報酬率10%，約獲利200萬。你可以一年只花5%（100萬），另外100萬（5%）繼續再投資進去，讓它複利成長，一輩子不用擔心錢花光，你的錢還會長期一直增長。」
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