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台灣必備「家電神器」？ 鄉民狂推它：勝過洗碗機、掃地機器人

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
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現代人生活忙碌，越來越多人借助新式家電來維持生活品質。有網友PTT》上發問「北部陰雨綿綿，是否該買烘衣機來用？」引來網友回文大推「烘衣機絕對是台灣家庭省空間省時間必備的神器」比掃地機器人和洗碗機還實用，「你只會後悔太晚買」，引起熱烈迴響。

該網友認為，烘衣機的實用性遠勝掃地機器人、洗碗機，「烘衣機根本秒殺濕衣服，整桶倒進去按個鈕，一個小時之後回來就乾了」、「衣服要晾乾還要找空間，要攤開要夾起來，弄個六件就要一分鐘」、「烘衣機只要五秒！ 整桶衣服脫水洗完倒進去，五秒蓋上蓋子按按鈕，秒殺！就算給你清濾網十秒好了，也才十五秒。」晾整桶衣服沒個十分鐘都晾不完，還可能有空間不夠的問題，因此「烘衣機絕對是台灣家庭省空間省時間必備的神器 。」

許多網友表示贊同「說得我都想買了」、「在台灣這種多雨潮濕的地方，烘衣機真的好用」、「北部生活真的必須買一台」、「一年四季能烘的衣服我全用烘的，每天烘電費也沒多少錢啊」、「空污還晾在陽台根本智障」、「不用曬衣服就是爽」、「美國3億人都在烘 怎麼可能一堆衣服不能烘」。

但也有些網友認為沒有必要「我的衣服幾乎都不能烘啊」、「老人家就是要用晾的」、「不想浪費電」、「烘衣機要烘很久，而且烘出來的味道沒有太陽曬的香」、「南部不需要，不是每一件都能烘；北部也不是必須要烘，晾在房間開除濕機即可。」

PTT 除濕機 空污

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