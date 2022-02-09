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好市多「路人驚恐緊盯購物車」見這物網怕爆：太勇敢了

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多。圖／聯合報系資料照
好市多。圖／聯合報系資料照

美式知名賣場好市多，商品種類眾多CP值又高，總會吸引很多人排隊進入，民眾也經常會發現一些好物分享，日前有一名女網友到賣場內買了一樣商品，結果放進購物車到去結帳的路上，路過的每一個人都會看一眼，讓她直呼「真的很逗！」，也引起了網友熱議。

一名女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說道，「推著這台推車，路過的每個人都會看一眼，不知道為什麼就覺得很逗」，可見購物車裡面放著的是一個黑框的全身鏡，原po表示，「500元的穿衣鏡，覺得Cp值很高就買了」。

網友買了一個全身鏡，但是卻沒有外包裝，讓不少路人看了很疑惑。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
網友買了一個全身鏡，但是卻沒有外包裝，讓不少路人看了很疑惑。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

這篇文也引起網友熱議，因為商品看似沒有包裝，就直接原樣讓人拿走，有人以為原po拿到了展示鏡，「500算便宜，只是感覺這樣直接裸露沒有那種買東西的感覺」、「為啥你的鏡子沒包裝啊？南屯店的鏡子有包裝耶」、「這真的就這樣賣，沒包裝？」、「有包裝很奇怪吧，很容易刮到或破掉，應該要有紙箱裝著」、「這個包裝方式真的很勇」。

但有其他網友則覺得很好看，直誇「在門口前放1個真的很不錯，我們家是裝潢時用1個在牆壁上」、「跟你家風格很搭配」、「實用」、「在特價嗎？怎麼那麼便宜？」，不過原po也解釋「內湖的所有鏡子都長這樣，我那時候去每片都長這樣光溜溜的，如果是樣品他們也不會讓我結帳我想」。

好市多

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