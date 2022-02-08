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點湯圓等一小時 網友拍桌大怒退錢走人：一肚子氣

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在臉書社團抱怨，他點餐後等了將近一小時，店家卻先上其他桌的餐點，讓他十分不滿。湯圓示意圖。 圖／ingimage
一名網友在臉書社團抱怨，他點餐後等了將近一小時，店家卻先上其他桌的餐點，讓他十分不滿。湯圓示意圖。 圖／ingimage

一名網友在「新竹爆料公社」表示，他到一間客家餐館用餐，等了將近五十分鐘，點的湯圓遲遲未上桌，但鄰桌較晚點餐的顧客都已經拿到餐點了，讓他直呼：「吃到一肚子氣。」

原PO解釋，他看到較晚點餐的顧客都已經吃飽離開後，有向店家「催單」，反映此狀況，「但還是先上晚來的餐點」，讓他忍無可忍，「上櫃檯拍桌子翻臉，要求退錢走人，那個櫃檯年輕人被我嚇到，因為整個牙籤罐都飛起來了。」

他表示，「店家只退錢，一句道歉也沒有，接受催單的小姐也沒有前去更進一步了解。」部分網友認為，「生氣有理！贊成拍桌」、「你等快一個小時，好有耐心」、「一定是漏單了」。有網友出面緩頰，認為適逢年假，店家可能真的忙不過來，「得饒人處且饒人，不必如此拍桌盛怒給人難堪。」

也有網友建議，「可以溫柔地提醒店家說：等很久了，請上菜好嗎？相信應該馬上就會處理的」、「拍桌要拍業者，不要嚇到打工的人。等20分沒上菜，就可以走人了，只不過是湯圓」。

爆料公社 新竹 湯圓

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