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四個月役男被分到憲兵急問「怎麼辦」 網：有這優勢就贏了

聯合新聞網 / 綜合報導
服役示意圖。圖／聯合報系資料照片
服役示意圖。圖／聯合報系資料照片

目前我國義務役役期為四個月，許多單位可能因此轉以志願役為主。一名役男發現自己被分配到憲兵學校，讓原本以為不會被分發到憲兵的他瞬間嚇到，一查發現被分配到憲兵單位的案例極少，讓他急上PTT》詢問「該怎麼辦？」許多網友則認為「憲兵光是靠近市區就贏了。」

該網友表示，他本來以為跟大家一樣，都是去金六結、成功嶺這種一般新訓單位，後來才得知要去五股憲兵學校。他聽說憲兵除了比較硬以外，還可能每周洞八、還要學指揮交通等等的東西；但也聽過憲兵隊離市區較近、餐點預算較高、浴室不用搶、睡小寢等優點，但不知道還有沒有什麼該注意的地方？

許多網友一開始也意外「4個月能分發憲兵？」，而有些網友認為憲兵「就是爽」、「駐地光是離市區很近就贏了」、「很多單位都在北部 住北部回家很快」、「伙食好吃，有冷氣吹」、「憲兵素質比陸軍高不知道多少」、「陸軍伙食看運氣，憲兵最差跟外面便當店差不多」、「憲兵隊超爽，上哨不用站外面尻風，出勤是穿西裝或勤務便服，去學校出勤還有人被學生妹塞紙條。」

但也有網友認為「四個月哪有差」、「兩個月新訓兩個月憲訓，不會真的需要出勤」，有同樣服四個月役期的網友表示「四個月就只是訓練兵，只是軍種掛憲兵而已。不用站哨、不用穿滿帥的甲服、不用踢正步，我那時候是一訓到底，沒什麼身家調查，跟身高也沒關係。現在有沒有又改我就不知道了。」

憲兵 役男 PTT

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