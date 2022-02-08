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姑姑拜年送刮刮樂…一看中獎秒收回 網：100元看穿為人

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友抱怨過年收到姑姑送的刮刮樂，刮中100元獎金，才轉身洗個手，中獎的刮刮樂就馬上被姑姑收回去，讓人傻眼。圖擷自《Dcard閒聊板》
一位網友抱怨過年收到姑姑送的刮刮樂，刮中100元獎金，才轉身洗個手，中獎的刮刮樂就馬上被姑姑收回去，讓人傻眼。圖擷自《Dcard閒聊板》

過年期間許多人會買刮刮樂試手氣，希望能刮中大獎。一位網友的姑姑過年到家裡拜年，給了她一張500元的刮刮樂，結果她刮中100元，姑姑卻趁機將中獎的刮刮樂收回去，令她氣炸抱怨「要這樣還不如不要給，感覺有夠差」。

一位女網友在《Dcard閒聊板》發文寫道，大年初四時姑姑載阿嬤到家裡拜年，給了她一張500元「金虎獎」刮刮樂，而不是100元或200元的，令她相當驚訝。原PO解釋，姑姑是個蠻小氣的人，從小就很少拿到姑姑給的紅包，她還常從家裡拗東西帶走，但她自己有了孩子後，卻是各種提示的，要原PO的爸媽給她的小孩紅包。

原PO表示，用餐後就開始刮彩券，想說姑姑的兒子還小，就揪他一起玩刮刮樂，結果只中了「金虎獎」的保底獎金100元。之後，原PO起身去洗手，不到一分鐘的時間，回來卻看到姑姑正要把那張中獎的刮刮樂收進包包，當下納悶「不是要給我的嗎？」

原PO將這情況告訴媽媽，媽媽還故意大聲問「刮刮樂咧？有中嗎？」，姑姑的兒子也大聲說「中100塊！」，但姑姑卻完全無動於衷，裝沒聽到。原PO相當不滿，覺得姑姑是知道有中才收回去吧，但未免也收得太快了，「要這樣還不如不要給，感覺有夠差」、「30幾歲人了，還這麼不會做人」。

貼文一出，眾網友驚呼「天啊，也太誇了…毀掉過年的興致」、「比扯鈴還扯，這樣當初就不要給你紅包」、「第一次看到代刮」、「100塊看穿你姑姑的為人」、「如果中的金額高還可以理解…才100計較成這樣」、「一毛不拔的偽君子」，建議「下次不要收她東西」、「以後就是拒絕往來戶」、「這姑姑真小氣，這樣真的很不ok，年紀再長些肯定更變本加厲」。

刮刮樂

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