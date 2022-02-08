鄰居開家門就地「鋪報紙炒菜」 網傻眼：順便拜地基主？

一名網友在爆料公社發文表示，有戶人家直接門戶大開，正對鄰居把家門口當成自家廚房，就地炒菜，讓整個走廊都是油煙味。自私的行為也讓網友留言大嘆「真是千金難買好鄰居」、「啥款的人都有欸~」。

該名網友表示，鄰居阿姨為了不讓自家充斥油煙味，不選擇在廚房開抽油煙機除味，而是異想天開在家門口鋪上報紙、擺上卡式爐及炒鍋，讓炒菜的油煙味飄散到整個走廊，甚至灌進鄰居家，行為實在另人不解。

這樣的行為也讓網友留言表示，「拜地基主的概念？」、「第一次看到這樣煮的」、「佩服這樣子的天才」、「一家烤肉萬家香的概念」、「現代有個發明叫抽油煙機」「這時候掃地掃起來！順便拿風槍清紗窗紗門」、「門前燒個金紙再用工業用風扇回敬他」。也有網友建議「跟有關單位檢舉看看！危害公共安全吧！」。