他點早餐店鐵板麵「加蛋」 一喝熱美式咖啡傻眼：吃到生蛋？

早餐店的鐵板麵是許多人喜愛的餐點之一，近日就有一名網友表示，他點外送鐵板麵加蛋，結果蛋沒有加在鐵板麵上，反而在熱美式咖啡裡面。

原PO在Dcard分享，他叫外送早餐，點了一份鐵板麵套餐，套餐飲料選熱美式咖啡，不過想多吃一顆蛋，所以另外勾選「加蛋」，結果他吃完鐵板麵發現沒有蛋，但想說店家應該是太忙忘記，所以他想說算了，結果喝美式喝到底才發現，蛋竟然加到熱美式裡！

一名網友表示，他點外送鐵板麵加蛋，結果喝美式咖啡喝到底才發現，蛋被加到熱美式裡！圖擷自 Dcard

網友紛紛回應「把生雞蛋加在咖啡裡實在不合常理」、「多數人也不會把雞蛋加到熱美式裡面吧，除非在備註再三強調吧？」、「美蛋拎」、「以為是杏仁茶加蛋嗎？」、「老闆心想：沒想到還有人喝咖啡要加蛋」、「店家：這種要求我還是第一次聽到」、「這是美式鹹豆漿的概念! 」、「其實各位可以喝喝看奶粉+雞蛋，泡出來的很好喝」、「我真的會笑爆，感覺老闆真的誤會很深欸！」

也有網友表示「只加蛋黃的話有腥味的美式，喝習慣後還蠻香的，蛋白千萬別加，那種噁心感包妳永生難忘」、「本來就有咖啡加蛋的喝法啊，不過是加生蛋黃不加蛋白，喝起來更溫和，真的不錯喝，很多都有賣蛋黃咖啡的」、「有這種喝法是另一件事啊，誰知道這但是生食級雞蛋還是一般雞蛋亦或是冰很久的雞蛋？不管怎麼說照常理都不該這樣吧，除非他特色主打這種咖啡」。