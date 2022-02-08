聽新聞
test
0:00 / 0:00
半夜傳噩耗！她開工首日就失業 網卻超羨慕
昨天是開工第一天，許多人忙著收假與收心，近日卻有一名網友表示，開工第一天她就失業了，網一看表示「好爽，我今天也超不想上班」。
原PO在爆廢公社公開版分享，她從事餐飲業，開工第一天就收到老闆傳訊息告訴她，因為疫情關係「老闆這邊也撐不下去，周一就不用來上班了」，讓她傻眼，不過老闆也表示會再討論補貼。
網友紛紛安慰「至少老闆肯找你聊聊」、「很好啊，沒有開工症候群，大家都很羨慕的事」、「好爽，我今天也超不想上班」、「老闆最後的疼愛是讓妳安心過完年才告訴妳不用來上班」、「我是過年前被資遣，還好現在也找到工作了，工作很好找的，沒事」、「會被疫情影響的工作，就算撐過這次難保下次撐得過，不如轉換跑道吧」。
此外，也有網友建議「不知道要幫QQ還是要恭喜，繼續放假！記得先拿非自願離職，可以先去申請失業補助，然後補助時間可以尋求自己想要的，也會有補助考照，我覺得還不錯，不用白不用！考完照就能做喜歡的工作，我覺得還不錯！」、「記得要開非自願離職，然後去勞工局弄補助」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言