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半夜傳噩耗！她開工首日就失業 網卻超羨慕

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享，她從事餐飲業，開工第一天就遭老闆資遣，不過老闆也表示會再討論補貼。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名女網友分享，她從事餐飲業，開工第一天就遭老闆資遣，不過老闆也表示會再討論補貼。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

昨天是開工第一天，許多人忙著收假與收心，近日卻有一名網友表示，開工第一天她就失業了，網一看表示「好爽，我今天也超不想上班」。

原PO在爆廢公社公開版分享，她從事餐飲業，開工第一天就收到老闆傳訊息告訴她，因為疫情關係「老闆這邊也撐不下去，周一就不用來上班了」，讓她傻眼，不過老闆也表示會再討論補貼。

老闆開工當天半夜傳噩耗給她，讓她傻眼。圖擷自爆廢公社公開版
老闆開工當天半夜傳噩耗給她，讓她傻眼。圖擷自爆廢公社公開版

網友紛紛安慰「至少老闆肯找你聊聊」、「很好啊，沒有開工症候群，大家都很羨慕的事」、「好爽，我今天也超不想上班」、「老闆最後的疼愛是讓妳安心過完年才告訴妳不用來上班」、「我是過年前被資遣，還好現在也找到工作了，工作很好找的，沒事」、「會被疫情影響的工作，就算撐過這次難保下次撐得過，不如轉換跑道吧」。

此外，也有網友建議「不知道要幫QQ還是要恭喜，繼續放假！記得先拿非自願離職，可以先去申請失業補助，然後補助時間可以尋求自己想要的，也會有補助考照，我覺得還不錯，不用白不用！考完照就能做喜歡的工作，我覺得還不錯！」、「記得要開非自願離職，然後去勞工局弄補助」。

疫情 失業

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