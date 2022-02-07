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她買刮刮樂放桌上 白目同事幫刮開還笑：沒中好衰喔！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友同事擅自把她買的刮刮樂刮開。示意圖，本報資料照片
網友同事擅自把她買的刮刮樂刮開。示意圖，本報資料照片

過年期間刮刮樂買氣特別夯，許多人喜歡在新年一開始試試手氣。有網友抱怨，她近日買了一張刮刮樂，打算午休時刮開看看，想不到同事竟擅自拿走替她刮開，還開玩笑的嘲笑她「欸你的刮刮樂沒有中欸，好衰哦你！」讓她傻眼表示「我們並沒有好到我可以接受你直接幫我刮開刮刮樂」。

有網友3日在論壇Dcard發文表示，她在上班途中買了一張一千元的刮刮樂，本來打算午休時刮開看看，到了公司後她先將手提袋放在辦公桌上，等到打算吃飯時，發現同事已經在吃飯，進門後竟看到刮刮樂上半部已被刮開，同事看到她不忘嘲諷的說「欸你的刮刮樂沒有中欸，我幫你刮開來看了！哈哈好衰哦你！」

該網友表示，「當下真是傻眼到不行，雖然平常跟他互動還算可以，會互相開玩笑什麼的，但我們並沒有好到我可以接受你直接幫我刮開刮刮樂，心情真的是差到不行，1000元不是70％中獎率嗎？居然還沒有中，還不是自己刮開看，還是別人刮完告訴我沒有中」。

其他網友紛紛留言「叫他賠一張給你，到底為什麼花錢買的刮刮樂是他刮，有夠失禮」、「跟他說那張原本是要給家人刮的，現在沒辦法給了，跟他要一張，這樣搞不好不會賠」、「叫她賠錢，北爛的行為當有趣」、「說你要送朋友的，直接要求賠一張」。

刮刮樂 Dcard

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