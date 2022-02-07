老人玩刮刮樂被工讀生盜領5千 她還放話「缺錢快來堵阿伯」

過年期間不少人喜歡買刮刮樂試試手氣，想不到竟有彩券行工讀生趁機騙錢！桃園某彩券行工讀生替一名老人刷QRcode，都告訴老人沒有中獎，卻偷偷將中獎的5000元私吞，還在網上宣傳「有缺錢的人可以來桃鶯路堵他，行動緩慢，身上的錢至少有50萬」，誇張言論引發眾怒，目前該員已被辭退，並表示會歸還老人獎金。

有網友在論壇Dcard轉發桃園某彩券行工讀生的社群動態，該員動態寫下「這個阿伯很討厭，他都刮1000元的，然後錢都用丟的，嘴巴一直碎碎念什麼輸了快200萬的股票，這個對他來說是小錢，但我從他身上賺了5000元，因為他都只刮，QRcode出來給我刷，我就跟他說沒中，不然就是他跟我說這張沒有中，但我看代碼其實這張有中。喔對了，如果缺錢的人可以來桃鶯路這裡堵他，行動緩慢，身上放的錢至少有50萬」。

誇張言論引爆眾怒，網友發起偵探精神，找出彩券行位置，也有網友直接私訊該名工讀生，該員事後表示，他目前已被辭退，且會找到當事者，並歸還5000元獎金，另外會寫一封道歉信給阿伯，也會口頭道歉，同時拍下他簽名收錢的照片。

有網友貼出該名工讀生的回應，他表示，「我只是臨時工讀生，也已經被辭退了，請大家不要再轉傳這則貼文，不想因為我的錯誤害老闆的店開不下去，真的很對不起，不應該這樣做，對不起阿伯」。

該工讀生表示，「我不應該貪圖阿伯的錢，我已經深刻認知到錯誤和嚴重性了，所以我會把錢還給阿伯，我也不應該說什麼堵阿伯的話，造成不好的影響，謝謝網友跟評論的提醒，真的非常對不起阿伯」。

不過網友對於此後續處理依然不太買單，許多網友都認為他的行為已經觸法，應該依法處理，有網友私訊他表示，「請你到警局走一趟並自首，畢竟這件事不單只有還錢就能解決，還攸關阿伯的安全，以及你詐欺5000元，甚至害彩券行信譽受損，而且我們沒辦法知道你要如何還阿伯錢」。

有一名聲稱該工讀生學姊的網友留言表示，「圖中發限時動態的人是我學妹，真的非常對不起，沒有管好她，讓她有如此惡劣的行徑。平常她就喜歡打嘴砲講543，沒踢過鐵板不知道事情的嚴重性，傳給她看這篇文章後，她很自責很後悔說出那番言論，並承諾會將錢還給阿伯，會發限時動態向有追蹤她的人說抱歉，做了不好的示範，她保證絕對沒有下次」。

若要避免類似情形，民眾可下載「台灣彩券APP」，透過APP就可掃描對獎，不需借助彩券行員工協助，且APP會自動記錄兌獎歷程，可一次看懂彩券資訊，不過中獎後仍須以彩券正本兌獎。