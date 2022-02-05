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親戚給紅包稱是禮券 她打開卻看到「燃料稅收據」暴怒

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO媽媽收到親戚包的禮券紅包，未料打開一卻，卻是燃料稅收據。圖擷自Dcard
原PO媽媽收到親戚包的禮券紅包，未料打開一卻，卻是燃料稅收據。圖擷自Dcard

過年送紅包，基於傳統祝福都會給雙數紅包，到親戚家拜年也會給予紅包討吉利。有網友近期發文分享，她媽媽近期收到親戚給的紅包，對方稱是禮券，但打開一看卻是燃料稅收據，令她相當生氣，而網友也留言指責「有夠沒水準」。

原PO在「Dcard」發文，她稱，哥哥先前曾在那位親戚的公司上班，這位親戚就曾亂扣哥哥薪水，每年過年紅包也只包單數，非常喜歡搞小動作，也會直接在家裡群組，當著媽媽面把哥哥講得很難聽。

原PO媽媽收到親戚包的禮券紅包，未料打開一卻，卻是燃料稅收據。圖擷自Dcard
原PO媽媽收到親戚包的禮券紅包，未料打開一卻，卻是燃料稅收據。圖擷自Dcard

未料，這位親戚今年過年卻變本加厲，包了一包燃料稅收據給原PO媽媽。原PO表示，「不知道各位大大收到這種紅包會有什麼想法，這是所謂親戚包跟我媽的紅包，跟我們說不是錢，還跟我們說是禮卷，收到時還跟他說謝謝」、「收到時覺得很生氣」。

文章曝光後，不少網友也頻頻搖頭，留言直呼，「收著呀，明年把其他家人的繳費單統整好一起回包給他，記得跟他說：大過年的不說謝謝，真的很沒禮貌哦」、「我收到應該會笑出來吧」、「下次直接包冥紙給他家晚輩？」、「你直接傳群組，拍起來然後說，謝謝xx包的紅包」、「下次包兩張衛生紙回去」、「第一次看到好扯」、「應該是有仇吧」。

紅包 禮券 Dcard

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