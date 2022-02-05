她過年驚見「恐怖烤箱」想丟棄…媽媽爆氣 網看內部照傻眼

老一輩的民眾都相當節儉，物品能用則用，不會隨意丟棄。有位網友近期發文分享，過年回家看到家裡擺了很久沒用的烤箱，外觀佈滿灰塵、煤炭，想要拿去丟，換一個新的給媽媽，未料媽媽卻稱「還很好用」，然而烤箱內部照片一曝光後，不少網友也傻眼，直呼「這是考古挖出來的吧」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，她指出，這個烤箱大概是很久沒用，想要丟掉，買個新的給媽媽，未料媽媽卻爆氣稱「那烤箱很好用不準給她丟掉，而且她有用乾淨」，令她感到傻眼。

原PO打開烤箱，發現機器周邊，連同烤盤都被烤得一片焦黑。圖擷自 臉書社團「爆廢公社公開版」

只見烤箱外部已被厚厚的灰塵覆蓋，可以看見內部的透明玻璃也被灰塵、煤炭蓋住，原PO說到「堅持要丟掉，媽媽超生氣，要跟我輸贏，烤箱好像她金孫一樣」，並附上烤箱內部照，只見烤盤、烤箱四周已被烤得一片焦黑，看起來許久未清理。

原PO貼文曝光後，不少網友也驚訝連連，紛紛留言，「祖傳過三代的烤箱」、「這土裡挖的嗎」、「這可能是妳媽當年的嫁妝，所以捨不得丟」、「這是烤箱？這是考古鐵盒吧」、「這可能是兵馬俑時期的烤箱，可以拿去博物館展覽了」、「這是火災現場留下的證物吧」。

有網友也建議原PO，「直接買新的，趁老人家不在時直接更換，發現就說被妳洗乾淨了」、「孝順的你就幫她刷乾凈吧」、「感覺再使用很危險，請媽媽放手把，若是有紀念性的話就留起來，但真的別再使用了，安全問題」、「老舊電器其實很危險，什麼時候電線走火都不知道」。