包紅包沒現金！ 男友一舉動扭轉尷尬局面 網讚：太會了

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聯合新聞網 / 綜合報導
過年除了長輩包給晚輩紅包，網路上近期也傳出情侶間互給紅包的現象。示意圖。圖／Ingimage
過年除了長輩包給晚輩紅包，網路上近期也傳出情侶間互給紅包的現象。示意圖。圖／Ingimage

過年除了長輩會給晚輩紅包，網路上近期也傳出情侶間互給紅包的現象。一名女網友便在社群上發文，表示聚會時遇到的情侶，男方都包紅包給女方，但她的男友卻沒有準備。原以為場面將變得尷尬，沒想到男友的霸氣舉動，反而讓她拿到今年最讓人驚喜的紅包。

一名女網友在Dcard發文，表示自己和男友到男方朋友家拜年。沒想到途中一名男性送紅包給女友；隨後，又有另一對情侶跟進，女方拉著男方說「哇你看，傳說中的別人男友」，而男方也找出紅包袋包了6600元給她。

接著所有人都看向在場剩下的情侶檔，其中包含該名女網友和其男友。女網友說明自己當下有點矇，「不知道什麼時候過年有這種習俗？」、「心裡也很緊張怕我的木頭男友耍笨讓場面尷尬」。

該名女網友的男友接著說了一句「我剛剛在家包紅包，鈔票都花完了欸」，原以為場面會更尷尬，但男方隨即拿了一個空紅包袋，把信用卡、身分證、健保卡都丟進紅包袋內，並說「我把全身家當包給妳，別搞丟我了」。

甜蜜氣氛讓早先包了6600元的朋友喊「我們破財你們放閃，這樣甘丟（對嗎）？」，該名女網友則表示，這樣面子裡子都顧到，而且是這次過年收到最驚喜的紅包。

文章一出，網友們紛紛大讚男友反應快，「你男友好會，好可愛」、「這男友太可愛了，100分」、「也太會」、「臨場反應很好欸！超棒的」、「別人的男友」。也有網友指出「其實提款卡跟密碼才是重點」，另有網友認為朋友們的作法不當「第一對這樣做有點不體貼耶，為什麼不私下給就好」、「誰會包紅包給男女朋友啊，不要帶起歪風好嗎，自己爸媽多包一點比較實在」。

紅包 情侶

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