棉褲抽繩流行改綁這裡？網曝心機招數：可以顯瘦

潮流百百種，有時流行經常出現讓人不解的巧思。有網友發現，最近許多人喜歡將棉褲的抽繩綁在腰後方，讓她好奇詢問「這是什麼新潮流嗎？」許多人頻頻猜測是因繩子太長、顯瘦等，有內行人解答，這是前陣子流行的造型，曾出現在韓國知名歌手Jennie舞台造型中。

一名網友在論壇Dcard發問「為什麼大家喜歡把棉褲的帶子綁在後面？」她表示，「這是什麼新潮流嗎？特別是有在跳舞的女生好像很喜歡這樣綁」。

網友詢問「為什麼大家喜歡把棉褲的帶子綁到腰後面？」圖／取自 Dcard

對此，許多網友紛紛留言「可能棉褲的帶子太長很礙事，怎麼綁都不好看，所以往後綁？」、「最近很流行，但只看過這個設計，沒看過有人這樣綁」、「我覺得不錯欸，不然有時候那個繩子真的長到氣死」、「顯身材？」

有網友解答「拍照做造型用的」、「好像是前陣子流行的褲子造型，我第一次看到是jennie在pretty savage的舞台造型，我也覺得蠻好看的，但沒想到有人用棉褲綁欸，蠻聰明的，而且好羨慕，因為我綁不起來」、「跳舞會一直甩，繞到後面長度剛好」、「視覺上腰會比較細」。

還有網友認為，只有腰細的女生適合這種造型，留言「我綁了會變肉粽」、「顯示腰很細」、「覺得這樣綁很辣」、「水桶人根本沒這個困擾」、「綁不到後面啊？是我的繩子太短還是我太胖」、「我綁不起來」。