奇葩老爸在廁所鋪榻榻米「釀酒」 母曝用途她嚇壞

許多人喜歡自製食品，也有不少人會在家釀酒，有網友發現爸爸的奇葩之舉，他竟然在「廁所」裡釀酒，廁所內可見榻榻米等器具，她的媽媽還透露「釀出來的酒是過年要煮燒酒雞用的」，讓她直呼「絕對不吃」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「老爸最近迷上自己醃酸菜、酸白菜、大頭菜、蒜頭等各種東西，還喜歡自己釀酒，這次過年回家，我跑去我哥房間用電腦，然後突然一個屎在急，要上大號時發現他廁所有好多奇怪的東西」。

該網友說，一問之下媽媽才告訴她，「那是我爸釀米酒的工具，還說廁所裡的榻榻米是給酒住的，我媽叫我不要講，因為釀出來的酒是過年要煮燒酒雞用的，天啊！絕對不吃」。

該網友傻眼表示，「我以為老爸自己買蒸餾器已經夠瘋狂了，沒想到還在廁所裡釀酒」，她也貼出家中蒸餾器及爸爸的釀酒照片，其他網友直呼「有夠專業」、「看起來超強」。有網友問「在廁所大號完糞便的細菌會不會散發到米酒裡面？」，她則回答「家中有5間廁所，這間幾乎不會使用」。

還有網友留言「我爸以前也是買設備要自己釀酒，大概用了一兩次他就放棄去外面買酒喝，輕鬆又方便，也不會比自己釀的貴到哪去」、「我家裡還把香腸放廁所，我上完廁所才發現」、「我奶奶也是耶，她說那裡比較陰涼」。

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