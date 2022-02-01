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過年採買零食雜貨找外送員？ 他一看6000元訂單秒腿軟
現在外送平台跟超市合作，讓民眾採買生活用品、生鮮食品都很方便，但日前一名外送員抱怨「當我是開貨車喔？」並曬出客人點的外送單，外送金額竟高達6000多元，採買的用品包含各式過年熱門零食、飲品，連酒精、尿布、食材都請外送員送過來，讓不少網友笑稱「點餐當蝦皮購物」。
一名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」貼文，貼出多張外送單照片，只見一名顧客用外送平台，一次點了高達6286元的訂單，點的商品從過年熱門零食到防疫用品都有，包含堅果、開心果、軟糖、三合一咖啡、尿布、酒精、口罩、抗菌洗手慕斯、青花菜、菠菜、香瓜子、仙貝、沙琪瑪、喉糖、黑巧克力、泡麵等等，幾乎是一個家庭到大賣場採買的份量了，讓外送員直呼「當我大熊貓都是開貨車喔？！猜猜這張飛了多久」。
貼文曝光後，引發網友熱議，有人笑稱「這是小盤商跟中盤叫貨量吧」、「點餐當蝦皮購物」、「也太狂了吧」、「是附近雜貨店在補貨啦」、「我很好奇這客人在想什麽，沒看過熊貓的箱子多大嗎」、「我們這也有全聯點到2萬3，有送達」、「他是幾百年沒出門」，有同行建議「直接轉單」、「看到金額就直接轉了」、「可以拆單」、「通常會拆單送啊！」、「其實這張單的用意是來拐賠償的優惠卷」。
事後，原PO有更新這張超大訂單的後續，總共歷經了3個小時，5位外送員聯合送達商品。
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