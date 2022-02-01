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除夕夜大爆單！ 網笑外送員在門口「圍爐」 曝超高外送獎金

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現「外送員聚集在飲料店門口」，原來是飲料店大爆單，過年跑單有加碼獎金。圖擷自臉書「外送員的奇聞怪事」
一名網友發現「外送員聚集在飲料店門口」，原來是飲料店大爆單，過年跑單有加碼獎金。圖擷自臉書「外送員的奇聞怪事」

過年家家戶戶大圍爐，但有民眾直擊「外送員在飲料店前圍爐」，原來是許多人在除夕夜點手搖杯，造成飲料店外送大爆單，讓外送員在門口大排長龍，還有同行警告「所有飲料店嚴重拖餐」，透露等一單20分鐘起跳，但外送費加碼變「60元」，台北更是出現高額獎金，送一單可賺「120元」，讓網友笑稱「重賞之下必有勇夫」。

一名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，指出「除夕夜熊貓大圍爐，就在飲料店」並警告同行「所有的飲料店嚴重拖餐」，還有外送員分享，今天有問飲料店要等多久，結果店家說等一下，「等了20分鐘以上」，直呼「飲料店大地雷」、「飲料店爆單了」。

還有網友分析「飲料店會爆單的原因」，在於請工讀生加班太貴，幾乎所有飲料店都是老闆夫妻或家人兩人作業，一名外送員表示「晚餐後出來跑個達標趟獎，缺七單而已，本來想說應該一個半小時就能搞定。結果每家店都拖餐！疊三單四單有什麼用？根本做不出來！到最後花了兩個小時又四十分鐘才跑了七單！真的是自討苦吃！」

至於為何外送員願意出來送餐？另一名網友指出是有「加碼獎金」，他當天詢問外送員跑一單多少錢？外送員回應「加碼後60幾元」，還有人分享「台北餐期一單有120」，讓不少人笑稱「重賞之下必有勇夫」，但也有同行認為「過年去打工都還賺比跑外送多」、「也不算重賞了，記得去年過年還有破百，今天只有79元，連出門都不出去了」。

外送員 除夕夜 打工

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