他怨「北捷乘客站右邊」害塞車！鄉民回嗆曝原因被讚爆

台北捷運手扶梯一直有一個「站右邊、走左邊」的潛規則，多數人都會站在手扶梯右側，留下左側空間讓趕時間的人走路通行。有網友不滿直言「擠手扶梯右側導致塞車，改掉這錯誤行為出站會更快」，對此PTT鄉民回嗆，「我把空間讓出來，給趕時間的人方便，同理我快遲到時也希望左邊是淨空的」。

有網友在PTT發文表示，他到台北出差時發現，許多人都站在手扶梯右側，導致塞車，因此他乾脆直接站左側，他認為，「如果臺北人改掉站右側的錯誤行為，出站動線會順暢快速許多吧！政府也宣導左右可站，為什麼他們不願改變，還要固守右邊？」

對此，有鄉民回文表示，「因為時間價值不同，我閒閒逛街的時候可以站右邊，把左邊讓出來，給趕時間的人方便，就如同我希望我快遲到的時候，左邊是淨空的。至於說去走樓梯的，有些樓梯在尖峰時端跟本就是擠滿人，有些甚至上下沒分流，無法加速」。

許多人都大讚回文，留言「正解，台北人素質較高，懂讓，哪像南部人自我中心，讓都不讓，叫人趕時間走樓梯的都白痴」、「中南部真的比較沒水準」、「有些出口根本就沒有樓梯」、「我高中坐捷運到現在，就沒看過北捷因為站同一邊的關係，然後手扶梯出意外或事故，要比這機率台中開過的槍都比這高了」、「東京也是改不了站左邊」、「南部人以為北捷到處都有樓梯」。

但也有人認為，站哪一側是乘客的自由，留言「愛站哪站哪，關你屁事」、「天龍國就是這樣」、「我習慣站左邊」、「我覺得沒差啦」、「台灣人就是自私，才會去吵這種站左站右的問題」。